Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük ve en prestijli organizasyonunda Dörtlü Final'e kalacak takımların isimleri belli oluyor. Play-off eşleşmelerinde normal sezonu lider bitiren İspanyol temsilcisi Real Madrid, kendi ülkesinden Baskonia'yı 3-0'la geçerek Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek organizasyona ismini erkenden yazdırdı.

Avrupa Ligi tarihinin en çekişmeli dönemlerinden birinin yaşandığı sezonda diğer üç play-off eşleşmesi kıran kırana geçiyor.

Monaco-Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR-Maccabi Playtika ve Barcelona-Olympiakos play-off serilerinde durum 2-2'ye geldi. Beşinci ve son maçları kazanacak takımlar Dörtlü Final'de şampiyonluk mücadelesi vermeye hak kazanacak.

Dörtlü Final bileti için ilk olarak yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Aktor, İsrail'in Maccabi Playtika ekibini konuk edecek ve Atina'da oynanacak müsabaka saat 21.15'te başlayacak.

Play-off etabının son iki müsabakası ise 8 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. Fenerbahçe Beko'nun Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacağı karşılaşma (TSİ) 20.00'de, İspanya ekibi Barcelona'nın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacağı maç ise (TSİ) 22.00'de start alacak.

Fenerbahçe Beko, 5 yıllık hasreti bitirmek istiyor

Fenerbahçe Beko, son olarak 2019 yılında yer aldığı Dörtlü Final'e bir kez daha katılmak istiyor.

Efsanevi başantrenör Zeljko Obradovic'ten sonra Dörtlü Final'e uzak kalan sarı-lacivertliler, Monaco karşısında avantajı eline geçirmesine rağmen İstanbul'daki 4. maçı kaybedince işi zora soktu.

Fenerbahçe Beko, 8 Mayıs Çarşamba günü Monaco'yu deplasmanda yenmesi durumunda, 5 yıl aranın ardından tekrar Dörtlü Final'de yer alacak.

Geçen yıl Dörtlü Final'e kalan ve 3. olan Monaco ise üst üste ikinci kez en iyi 4 takım arasına kalmaya çalışacak.

Ataman idaresindeki Panathinaikos, 13 yıl sonra Dörtlü Final'in kapısında

Panathinaikos AKTOR'u çalıştıran A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, Yunan ekibinin Dörtlü Final hasretini dindirmeyi hedefliyor.

Son Dörtlü Final'ini 2011'de Zeljko Obradovic yönetiminde oynayan Panathinaikos, Ergin Ataman'la 13 yıllık hasreti bitirmeyi istiyor.

İsrail ekibi Maccabi Playtika'yla oldukça gergin geçen bir seri oynayan Panathinaikos, OAKA Altion'da müthiş atmosferde yarın rakibini yenerek Berlin bileti almaya çalışacak.

Rakibine 4. maçta kaybederek saha avantajını yitiren Maccabi ise bu sezon Atina'da iki kez yendiği rakibini bir kez daha mağlup ederek, 2014'ten sonra ilk kez Dörtlü Final'de yer almak için mücadele edecek.

Anadolu Efes'le 2021 ve 2022'te THY. Avrupa Ligi'ni kazanan Ergin Ataman, Panathinaikos'la da bunu başararak bir kez daha tarihe geçmek istiyor.

Dörtlü Final'in gediklilerinden biri dışarıda kalacak

Dörtlü Final organizasyonunda en çok yer alan takımlardan olan Barcelona ile Olympiakos, 5. maçta kozlarını İspanya'da paylaşacak.

Son iki Dörtlü Final'de de yer alan iki takım, 8 Mayıs Çarşamba günü Dörtlü Final'e kalabilmek için serinin son müsabakasında karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi takımları tarihte 5. maçları kaybetmedi

THY Avrupa Ligi'nin play-off sisteminde 5. maça kalan serileri bugüne dek hep ev sahibi takımlar kazandı.

2008-2009 sezonundan bu yana 5 maç üzerinden oynanan play-off etabının son maçlara kalınan serilerinde turu ev sahibi takımlar geçmeyi başardı.

Bugüne dek 5. maça kalan 18 eşleşmede de ev sahibi takım, saha ve seyirci avantajını kullanarak rakiplerini eledi.

Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ve Olympiakos bu istatistiği bozmak için mücadele edecek.

Dörtlü Final Berlin'de

THY Avrupa Ligi'nde şampiyonu belirleyecek Dörtlü Final organizasyonu, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak.

Dörtlü Final, 24-26 Mayıs'ta Berlin'de Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek.

Real Madrid'in rakibi Olympiakos-Barcelona eşleşmesinin galibi olacak. Monaco-Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR-Maccabi Playtika maçlarının galipleri ise Dörtlü Final'in diğer eşleşmesini oluşturacak.