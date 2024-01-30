THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, finansal yönetim anlayışı ve mali yapısıyla salgın döneminde dünyanın en başarılı hava yolu şirketleri arasında yer alan, tüm çalışanlarıyla salgın sonrasında en hızlı yükselişi gerçekleştiren THY, finansal kararlarıyla da küresel havacılık endüstrisine öncülük etmeye devam ediyor.

THY, tüm dünyada uçak finansmanı alanında gerçekleştirilen, en yenilikçi ve önde gelen finansman işlemlerinin seçildiği "Airline Economics Aviation 100"ün, Dublin'de düzenlenen 13. ödül töreninde 3 kategoride ödüllendirildi.

Ödüller

Kuruma bu ödüller, 8 yeni nesil uçak için yaklaşık 900 milyon ABD doları finansman sağladığı 3 finansman işlemi için verildi.

Şirketin 3 finansman dalında aldığı ödüller şöyle detaylandırıldı:

"Yılın Anlaşması (global) ödülü; 3 adet B787 uçağı için Natixis'in finansör ve aranjör, JP Morgan'ın finansör ve BPCE'nin kiralayan temsilcisi olarak yer aldığı Usexim Bankası garantili Fransız vergi kalkanlı finansal kiralama işleminden.

Yılın Jolco Finansmanı ödülü; 2 adet A350 uçağı için HSBC'nin kredi sağlayıcı ve ABL Aviation'ın özsermaye aranjörü olarak katıldığı Avrupa ihracat kredisi ajansları garantili Jolco işleminden.

Yılın Sigorta Garantili Finansmanı ödülü; 3 adet A321 Neo uçağı için Credit Agricole CIB'in aranjörlüğünde Credit Agricole CIB ve ING Capital LLC tarafından sağlanan krediyle piyasada ilk kez ITASCA garantili finansal kiralama yapısının kullanımı işleminden."

10 yılda toplam 29 uluslararası finansman ödülü

THY, farklı yapılardaki uçak finansmanı işlemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olan deneyimli kadrosuyla hava yolu endüstrisinde en düşük finansman maliyetli işlem oranlarına ulaşmayı başardı.

Küresel marka, 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği ve birçoğu ilk kez uygulamaya konulmuş yaratıcı finansman modelleriyle "Global Transport Finance", "Airline Economics", "Airfinance Journal" ve "Bonds, Loans & Sukuk Turkey" gibi dünyaca ünlü kuruluşlar tarafından her yıl farklı finansman ödüllerine layık görüldü.

Son 10 yılda gerçekleştirdiği yaklaşık 16 milyar ABD doları tutarındaki finansman işlemleri sonucunda THY, toplamda 29 uluslararası finansman ödülü kazanmış oldu.

"Başarımızı bu ödüllerle taçlandırmaktan gurur duyuyoruz"

Açıklamada, ödül törenine katıldığı belirtilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker'in, değerlendirmesine yer verildi.

Airline Economics ödülüne layık görülmekten memnuniyet duyduğunu belirten ve kuruma THY ailesi adına teşekkür eden Şeker, "Filosuna katılan yıllık yaklaşık 1,8 milyar ABD doları değerindeki uçağı birçok farklı ve yenilikçi finansman modeliyle finanse eden bir hava yolu olarak uçak finansmanı alanındaki başarımızı bu ödüllerle taçlandırmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.