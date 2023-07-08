Adam Mosseri, Threads platformundan yaptığı paylaşımda platformun içeriği hakkında “Politika ve sert haberler önemlidir, aksini ima etmek istemiyorum. Ancak benim görüşüm, bir platformun bakış açısından, sağlayabilecekleri herhangi bir artan katılım veya gelir, onlarla birlikte gelen incelemeye, olumsuzluğa veya risklerine hiç değmez. Politikaya veya önemli haberlere girmeye gerek kalmadan canlı bir platform oluşturmak için fazlasıyla içerik var. (spor, müzik, moda,eğlence vb.)" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Adam Mosseri amaçlarının Twitter'ın yerini almak olmadığını Instagram'da topluluklar için halka açık bir meydan oluşturmak olduğunu aktardı.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN