İstanbul

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanık katıldı; tutuklu 2 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da geldi.

Duruşmada ilk kez savunması alınan Özer, kimlik tespitinde, bir şirket yönettiğini ancak aylık gelirini bilmediğini söyledi.

Duruşma, Özer'in yazılı hazırladığı savunmasını okumasıyla devam ediyor.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar anlatılıyor.

Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılan iddianamedeki MASAK raporuna göre, Thodex platformunun, müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.

MASAK raporunda, sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bu transferlerin önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.

İddianamede, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.

İddianamede Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Faruk Fatih Özer 23 Nisan'da tutuklanmıştı

Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan'da ülkeye getirilen Özer'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri 3 gün sürmüştü.

İşlemlerinin ardından 23 Nisan'da Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen sanık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

AA