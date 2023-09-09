İSTANBUL (AA) - Şirketten yapılan açıklamaya göre, TV+, eylülde de kaliteli içerikleri izleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor.

Geçen yıl 11'inci sezonuyla ekranlara veda eden Amerikan televizyon dizisi "The Walking Dead"in 6 bölümlük ilk devam dizisi "Dead City"yi 19 Haziran'da izleyiciyle buluşturan TV+, şimdi ise serinin ikinci devam dizisi "Daryl Dixon"ı yayınlayacak. İzleyicilerden büyük ilgi gören devam dizisi "Daryl Dixon" 11 Eylül'de ABD ile aynı anda TV+ ekranlarında olacak.

Hayranları tarafından ilgiyle takip edilen The Walking Dead'in ikinci devam dizisi "Daryl Dixon" şimdiden ikinci sezon onayını da aldı. Ayrıca "Dead City" ve "Daryl Dixon"dan sonra dizideki diğer karakterlerin hikayesinden yapılacak "Rick & Michonne" dizisi de yine sadece TV+'ta seyirciyle buluşacak.