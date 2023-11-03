HABER: SEDAT SARIKAYA

Daha önce Arabic Trap ve Dubstep olmak üzere bir çok genre müzik üreten Anka şu günlerde "Do it all" isimli parçada da olduğu gibi Deep House üretmektedir.Bu parçadan önce ürettiği parçalarda tarz değişikliğinin keskinliği ve yerine oturması görülmektedir.Bu parçayı Vokalisti Quby (Kübra Yücel) ile üretmiş olsalar da parçanın aranjesinde yardımcı olmak amaçlı fikir veren ve vokal kaydını alan Rebagni (Batuhan Polat)'nin yardımları göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir.

The Anka Music şu sıralar yeni bir albüm hazırlığında ve bu kez tüm müzik piyasasını sallamak için geliyor.