Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından 3 Ocak'ta yayımlanan devre arası hakem listesinde yer almayan Göçek ile Arslanboğa'nın itirazlarının kabul edilmediği belirtildi.

Sezon başında kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edeceği duyurulan Hüseyin Göçek ile Arslanboğa, devre arası hakem listesinde yer almamıştı.

Göçek, son olarak 26 Kasım'da oynanan Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçında, Arslanboğa ise 12 Kasım'da yapılan Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe müsabakasında VAR hakemi olarak görev almıştı.

Galatasaray'a ve başkan Dursun Özbek'e 11 Mart'ta sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yayımlanan beyanlarda hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle uygulanan 400'er bin lira para cezasının onandığı kaydedildi.