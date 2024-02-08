TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen etkinlikte UEFA Onursal Üyesi ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in katılımının yanı sıra milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ile dış ilişkiler ve milli takımlar idari direktörü Buğra İmamoğulları da gözlemci olarak kongrede yer aldı.

Finansal raporlarla beraber UEFA Statüsü'ndeki değişikliklerin kabul edildiği kongrede, Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Ligler Birliği'nin UEFA Yönetim Kurulu'nda görev alacak olan üyeleri de onaylandı.