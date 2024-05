Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Akademisi ile 5 üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TFF'nin Riva'daki merkezinde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulu üyeleri, TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, TFF Hakem Akademisi Direktörü Erden Or, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hasan Serdar Öztürk, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Ramazan Timuçin Gençer, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Serdar Eler ve Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Mehmet Yorulmazlar katıldı.

Türk futbolunda bir ilki hayata geçirdiklerini belirten Mehmet Büyükekşi, "TFF Hakem Akademisi ve bu iş birliği Türk futboluna hayırlı olsun. TFF Hakem Akademisi, teknolojinin tüm imkanlarından yararlanan, hakemliği kural bilgisi ve pozisyon yorumlanmasının ötesine taşıyan interaktif bir eğitim anlayışı ile çalışmalarına başladı. Dünyada hakem sayısında ciddi düşüşler var. Yeni nesiller hakem olmak istemiyor. Aday hakem kursları açarak hakemliği özendirecek çalışmalara başladık. Süper Lig hakemleri hakem koçlarıyla birebir çalışıyor. Psikoteknik laboratuvar kuruldu. Hakemlerin yetenek, yetkinlik ve kişilik özelliklerini ölçme ve değerlendirme imkanı bulunuyor. Elde edilen bilimsel veriler terfilerde belirleyici olacak." ifadelerini kullandı.

Bu iş birliği protokolü kapsamında 5 üniversitede futbol hakemliği sertifika programı açılacağını aktaran Başkan Büyükekşi, "Böylelikle daha nitelikli hakem yetiştirme imkanına kavuşacağız. Üniversitelerimizin spor bilimleri fakültelerinin tesislerinden yararlanabileceğiz. Üniversitelerimizin akademik personelinin bu konu ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmasına imkan tanıyacağız. Bu iş birliği, yeni üniversitelerimizin katılımıyla devam edecek. Günü değil geleceği kurtarmak için çalışıyoruz. Bu işler meyvesini 3-5 yıl sonra verecek. Sabretmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Büyükekşi, hakem maaşlarında ağustos ayında gerekli iyileştirmelerin yapılacağını kaydetti.

Erden Or: "Yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplamaya başlıyoruz"

TFF Hakem Akademisi Direktörü Erden Or, kuruldukları 2023 Ocak'tan bu yana yaptıkları çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı.

Beş üniversite ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin öneminin altını çizen Or, "Yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplamaya başlıyoruz. Bilimsel, objektif ve şeffaf çalışmaların üniversiteler ile iş birliği çerçevesinde daha anlamlı hale geleceğine inanıyoruz. Yenilikçi faaliyetlere imza atmak istiyoruz. Sürdürülebilir olmak bizim için son derece önemli. Aday hakem kurslarıyla çalışmalarımızı yenilemeye başladık. Hakem gelişimlerinin yol haritasını oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Üniversitelerin yöneticileri de görüşlerini paylaştı

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, TFF Hakem Akademisi ile yaptıkları iş birliğinin Türk hakemliğine önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti.

Bu iş birliği dolayısıyla mutlu olduklarını dile getiren Kutluhan, "Bu iş birliğine emek veren herkese teşekkür ediyorum. Sabırlı olmalı ve bilimi rehber edinmeliyiz. Bu protokolün Türk futbol hakemliğini önemli bir noktaya taşıyacağına inanıyorum. Protokolün futbol camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hasan Serdar Öztürk, TFF Hakem Akademisi'ne her türlü desteği vereceklerini kaydederek, "Türk futbolunda hakemler üzerinden konuşmaları bir kenara bırakıp, hakemliğin yurt dışına örnek olacak duruma gelmesini temenni ediyorum. Bu iş birliğinin Türk futbol camiasına hayırlı olmasını diliyorum." görüşlerini paylaştı.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Ramazan Timuçin Gençer, bu projeyi çok önemsediklerini aktararak, "Hakemlerimizin geliştirilebilmesine yönelik her proje çok büyük önem taşıyor. Bu projeye katkı sunabilmek için elimizden gelen her desteği sunacağız. Hakemlerin bilişsel, zihinsel ve fiziksel açıdan kendilerini geliştirebilmeleri yönünde her türlü desteği vereceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Mehmet Yorulmazlar, Türk futbolunun her alanda gelişmesini hedeflediklerini vurgulayarak, "Hakemlerimiz için elimizden gelen ne varsa gerekli girişimleri yapıyoruz. Bu projeyi yürütmeye devam edeceğiz. İnşallah Türk futbolu için hayırlara vesile olur." dedi.

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Serdar Eler ise bu protokolde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ve projeye her türlü desteği vereceklerini aktardı.

İmza töreni, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, üniversitelerin rektörü, rektör yardımcısı ve dekanlarına milli takım forması hediye etti.