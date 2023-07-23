İstanbul

TFF'nin paylaşımında "Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan'ın geçirdiği maddi hasarlı trafik kazasının ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Cerrahi tedavisine başlanan Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor; Emrecan'a, ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün üzücü bir kaza geçiren ve sonrasında saldırıya uğrayan genç futbolcu Emrecan Uzunhan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan saldırı olayını kınıyor, Emrecan'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın paylaşımında ise "Trafik kazası geçiren ve saldırıya uğrayan Beşiktaş'ın profesyonel futbolcusu Emrecan Uzunhan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bu şiddete sebep olan kişileri esefle kınıyoruz." görüşlerine yer verildi.

Süper Lig'in diğer kulüpleri de Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

AA