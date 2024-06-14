Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Türkiye Futbol Federasyonu 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan'ın Komisyon Başkanlığını yaptığı ihalede, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, E-Bilet, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Baş Hukuk Müşaviri Av. Erkan Kıraç, Mali İşler Direktörü Güner Özkan ile E-Bilet Müdürü Emir Kahraman da yer aldı.



İhale, 2025-2026 sezonundan itibaren 5 yıllık dönemi kapsıyor



E-Bilet Sistem Entegratörü Seçimi İhalesi, şartname maddelerini yerine getirerek yeterlilik sağlayan firmaların, kapalı zarf tekliflerinin değerlendirmesi sonrası açık eksiltme usulüyle gerçekleştirildi. İhale 2025-2026 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek ve 5 yıllık dönemi kapsayacak.



İhale kapsamında Süper Lig ve 1. Lig'de E-Bilet Sistemi'ne konu merkezi yönetim sistemi, gözetim sistemleri, geçiş kontrol sistemi ve saha operasyonları hizmetlerine konu donanım, yazılım ve operasyonel ihtiyaçlara yönelik olarak yeni dönem sistem entegrasyonu sağlanacak. Yapılacak çalışmalarla Türkiye Futbol Federasyonu, TFF lokasyonları ve Türkiye'deki en üst iki profesyonel ligde mücadele eden kulüplerin futbol stadyumlarında E-Bilet Sistemi'nin teknik gereksinimlerinin sağlanması, operasyonların kesintisiz sürdürülmesi ve yürütülmesi planlanıyor.