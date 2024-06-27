TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 85 milyonun kalbi bizimle atıyordu



Taraftar desteğinin önemine dikkat çekerek sözlerine başlayan Başkan Büyükekşi, "Öncelikle çok heyecanlıyız ve çok mutluyuz, gururluyuz. 16 yıldan beri gruplardan çıkamıyorduk. 16 yıl sonra Allah bize nasip etti çok şükür. Türk milletine armağan olsun, 85 milyonun kalbi bizimle atıyordu. Seyircilerimiz gerçekten mükemmel, Hamburg 'Türkiye, Türkiye' diye inledi. Fan Zone'dan stada yürüyüşte 50 bin kişi vardı biliyorsunuz. Gerçekten tüm Türkiye çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Bu gururu ve mutluluğu yaşattığımız için son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.



"İnşallah bu güzel günler bundan sonra da devam edecek"



A Milli Takımın daha büyük başarılar yakalayacağına dair temennilerini dile getiren Başkan Büyükekşi, "İnşallah bundan sonra yolumuz açık olur. Sayın Cumhurbaşkanımız soyunma odasında takımımızı kutladı. İnşallah bu güzel günler bundan sonra da devam edecek. Temmuz'da Leipzig'deki Avusturya maçına odaklanıyoruz. İnşallah Leipzig'de de büyük bir başarı elde edersek önce çeyrek finale, ondan sonra inşallah daha ileri gitmek nasip olur. Milletimize armağan olsun, 'En büyük Türkiye' diyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: AA