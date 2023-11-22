Cardiff City Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Uzun bir maratonu geride bıraktıklarını ve A Milli Takım'ın elemelerde ilk kez grubu lider olarak tamamladığını vurgulayan Büyükekşi, "İlk günden itibaren 'Önemli olan Almanya'ya gitmek değil, başarılı olmak.' diyoruz. Teknik ekibimiz, futbolcularımız ve biz buna inandık, hayal ettik ve hayalimizi gerçekleştirdik. Başta Montella hocamız olmak üzere bütün teknik ekibimize, futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Almanya karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından Galler deplasmanından lider olarak ayrılmanın son derece önemli olduğunun da altını çizen Büyükekşi, şunları söyledi:

"Bundan sonraki başarılara koşmak çok önemli. Sıradaki turnuva Dünya Kupası. Uzun yıllardır katılamıyoruz. Dünya Kupası'na katılmak için de hedef koymuştuk. İnşallah haziran ayında tüm milletimizi gururlandırmak istiyoruz. Bizi destekleyen tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Grup birinciliğini milletimize armağan ediyoruz ve en büyük Türkiye diyorum."