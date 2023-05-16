Sivas

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Büyükekşi, "Altyapı Akademileri Projesi" kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerine Sivasspor ile devam etti.

Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Büyükekşi, altyapı koordinatörü Murat Dizdar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret konusunda kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulunan Büyükekşi, 3 sezondur üst üste Avrupa'ya giderek ülke puanına önemli katkılar sağlayan Sivasspor'u tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak akademi projesini çok önemsediklerini vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Kulüplerimizi ziyaret ediyoruz, bugün de Sivas'a geldik. Sivasspor'un çok güzel tesisleri var. Akademi konusunda da birçok kulüpten daha önce yol almışlar. Bu güzel tesislerde yetenekli oyuncuları var. Türk milli takımına her yıl çeşitli yaş kategorilerinde 13-14 oyuncu veriyorlar. Sivasspor'a hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda başarılar diliyorum. Akademi projesi için de yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Türk futbolunun kalkınması için kendi öz kaynaklarımıza dönebilmek ve kendi yeteneklerimizi keşfedip takımda oynatabilmek çok önemli. İnşallah birkaç yıl içinde Süper Lig ve 1. lig takımlarımız akademi konusunda aynı yere gelecek. Bu konuda Sivasspor bir adım önde."

Otyakmaz ise Büyükekşi'nin kulüplerin sorunlarını yakından bildiğini belirterek, "Biz de baştan beri kendisine destek veriyoruz. Uzun vadeli projelerinde de kendisine destek vermeye devam edeceğiz. Bütün tesisleri yerinde görmek gibi güzel bir uygulaması var. Sivas'a geldiği için kendisine şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AA