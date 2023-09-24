1, 2, 3 ve 4. grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

1. Grup

Malatya Arguvanspor-Artvin Hopaspor: 0-1

Mardin 1969-52 Orduspor FK: 1-1

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Karabük İdmanyurdu: 0-3

Kırıkkalegücü FK-Edirnespor: 2-1

Tarsus İdman Yurdu-Küçükçekmece Sinopspor: 1-4

Ayvalıkgücü Belediyespor-Talasgücü Belediyespor: 2-1

Aliğa Futbol-İnegöl Kafkas Gençlikspor: 2-0

2. Grup

Amber Çay Eynesil Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-2

Pazarspor-Karşıyaka: 0-1

Amasyaspor FK-Anadolu Üniversitesi: 1-0

Hacettepe 1945-Bulvarspor: 0-2

Sapanca Gençlikspor-Efeler 09: 2-3

Turgutluspor-3Gen Holding Elazığspor: 1-1

TPAO Batman Petrolspor-Silifke Belediyespor: 1-0

3. Grup

Fatsa Belediyespor-Sivas Dört Eylül Futbol: 1-0

Merkür Et Erbaaspor-Bayburt Özel İdarespor: 1-0

Onvo Ağrı 1970-Belediye Kütahyaspor: 2-2

Büyükçekmece Tepecikspor-Karaköprü Belediyespor: 0-1

Darıca Gençlerbirliği-1922 Konyaspor: 1-0

Kuşadasıspor-Silivrispor: 2-1

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Osmaniyespor FK: 2-1

4. Grup

23 Elazığ FK-Bergama Sportif Faaliyetler: 2-2

Muş 1984 Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor: 0-0

Siirt İl Özel İdaresi-Güneş Holding Çankayaspor: 0-1

Nevşehir Belediyespor-Balıkesirspor: 0-1

Armoni Alanya Kestelspor-Bitexen Adana 1954: 1-3

Çatalcaspor-Bursa Yıldırımspor: 0-1

Bitexen Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Carlos Valado Tralhao: Oyundan tatmin olduğumuzu söyleyebilirim Bitexen Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Carlos Valado Tralhao: Oyundan tatmin olduğumuzu söyleyebilirim

Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor: 1-2

AA