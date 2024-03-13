TFF'den yapılan açıklamada, TFF YouTube hesabından yapılan test yayınlarının başarılı olması sonucunda her hafta TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maç olarak canlı yayınlanan maç sayısının, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile 10'a çıkartıldığı belirtildi.
Bu hafta yayınlanacak maçların listesi şöyle:
16 Mart Cumartesi
TFF 3. Lig 1. Grup
14.00 52 Orduspor FK - Edirnespor
TFF 3. Lig 2. Grup
14.00 Kemerkent Bulvarspor - TPAO Batman Petrol Spor
TFF 3. Lig 3. Grup
14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Darıca Gençlerbirliği
TFF 3. Lig 4. Grup
14.00 İDAŞ Çatalcaspor - Orduspor 1967 A.Ş.
17 Mart Pazar
TFF 2. Lig Beyaz Grup
14.00 Zonguldak Kömürspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri
TFF 2. Lig Kırmızı Grup
14.00 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor
14.00 Etimesgut Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler
TFF 3. Lig 2. Grup
14.00 Amber Çay Eynesil Belediye Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü
TFF 3. Lig 3. Grup
14.00 Karaköprü Belediye Spor - Belediye Kütahyaspor
TFF 3. Lig 4. GrupKaynak: AA