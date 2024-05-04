TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor ile AcnTurk Sigorta Vanspor FK arasında oynanan müsabaka, 22. dakikada Van temsilcisinin sahadan çekilmesiyle tamamlanamadı. Grupta 78 puanla 2. sırada yer alan Vanspor FK, 80 puanlı lider Esenler Erokspor'u konuk eden Serik Belediyespor'un sahaya 19 yaş altı takımıyla çıktığı gerekçesiyle sahadan çekildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Kırklarelispor-Zonguldak Kömürspor: 1-3

Kırşehir-1461 Trabzon: 4-5

Serik Belediyespor-Esenler Erokspor: 0-6

Adıyaman FK-Hes İlaç Afyonspor: 4-1

Bucaspor 1928-Diyarbekispor: 3-1

Bursaspor-AcnTURK Sigorta Vanspor: (Maç yarıda kaldı)

Ankara Demirspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 5-2

Beyoğlu Yeni Çarşı-Karacabey Belediyespor: 3-1

Altınordu-Ankaraspor: 3-3

Kırmızı Grup

Anagold 24Erzincanspor-Fethiyespor: 2-1

Etimesgut Belediyespor-İnegölspor: 1-1

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 2-2

Isparta 32 Spor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-6

Karaman FK-Somaspor: 1-4

Amed Sportif Faaliyetler-Menemen FK: 0-0

Belediye Derincespor-Denizlispor: 2-1

Uşakspor-Sarıyer: 0-5

İskenderunspor-Düzce Cam Düzcespor: 1-1