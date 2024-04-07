Beyaz Grup'taki müsabakaların ardından Bursaspor ve Kırşehir Futbol'un küme düşmesi kesinleşti.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Serik Belediyespor-Kırşehir Futbol: 3-0

Adıyaman FK-Kırklarelispor: 0-2

Bucaspor 1928-Zonguldak Kömürspor: 3-0

Bursaspor-1461 Trabzon FK: 1-2

Ankara Demirspor-Esenler Erokspor: 0-1

Beyoğlu Yeni Çarşı-Hes İlaç Afyonspor: 4-0

Altınordu-Diyarbekirspor: 1-1

Nazilli Belediyespor-AcnTURK Sigorta Vanspor: 0-1

Ankaraspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0

Kırmızı Grup

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-1

Isparta 32 Spor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1

Karaman FK-Fethiyespor: 1-1

Amed Sportif Faaliyetler-İnegölspor: 5-2

Belediye Derincespor-GMG Kastamonuspor: 0-0

Uşakspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-6

İskenderunspor-Somaspor: 3-0

Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Menemen FK: 0-0

Düzce Cam Düzcespor-Denizlispor: 3-0

TFF 3. LİG'DE 27. HAFTA MAÇLARI YAPILDI

Dört grupta bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

1. Grup

Kırıkkalegücü-Mardin 1969 Spor: 1-2

Aliağa-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0

Talasgücü Belediyespor-52 Orduspor FK: 2-2

Karabük İdmanyurduspor-Küçükçekmece Sinop SK: 0-3

İnegöl Kafkasspor-Artvin Hopaspor: 2-1

Edirnespor-Malatya Arguvan SK: 2-1

Kepezspor-Tarsus İdman Yurdu: 9-0

2. Grup

Karşıyaka-Efeler 09: 6-0

3Gen Holding Elazığspor-Kemerkent Bulvarspor: 3-1

Silifke Belediyespor-Hacettepe 1945: 0-2

Ergene Velimeşespor-Sapanca Gençlikspor: 1-1

TPAO Batman Petrolspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 6-1

Turgutluspor-Amasyaspor: 1-1

Anadolu Üniversitesi-Kelkit Hürriyetspor: 2-2

3. Grup

Onvo Ağrı 1970-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2

Kuşadasıspor-Merkür Jet Erbaaspor: 0-1

Bayburt Özel İdarespor-Karaköprü Belediyespor: 0-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Osmaniyespor: 3-1

Silivrispor-Sivas Dört Eylül: 1-0

Belediye Kütahyaspor-Fatsa Belediyespor: 1-0

Akhisarspor-Bornova 1877: 2-3

4. Grup

Bitexen Adana 1954-Balıkesirspor: 2-1

Sebat Gençlikspor-Bursa Yıldırımspor: 1-0

Güneş Holding Çankayaspor-İdaş Çatalcaspor: 1-1

Sultanbeyli Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 1-0

Siirt İl Özel İdaresispor-23 Elazığ FK: 0-1

Orduspor 1967-Muş 1984 Muşspor: 1-1

Tokat Belediye Plevnespor-Bergama Sportif Faaliyetler: 1-0