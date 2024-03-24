Beyaz Grup'ta 4, Kırmızı Grup'ta ise 9 maç oynandı. Bugün yapılan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Adıyaman FK-Serik Belediyespor: 1-2

Bucaspor 1928-Kırşehir FK: 4-1

Ankaraspor-Diyarbekirspor: 1-0

Karacabey Belediyespor-AcnTURK Vanspor: 2-2

Kırmızı Grup:

Isparta 32 Spor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-1

Karaman FK-Etimesgut Belediyespor: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor: 4-1

Belediye Derincespor-Fethiyespor: 4-1

Uşakspor-İnegölspor: 0-1

İskenderunspor-GMG Kastamonuspor: 0-3

Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1

Düzce Cam Düzcespor-Somaspor: 0-2

Sarıyer-Menemen FK: 2-4