Beyaz Grup'ta 4, Kırmızı Grup'ta ise 9 maç oynandı. Bugün yapılan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Adıyaman FK-Serik Belediyespor: 1-2
Bucaspor 1928-Kırşehir FK: 4-1
Ankaraspor-Diyarbekirspor: 1-0
Karacabey Belediyespor-AcnTURK Vanspor: 2-2
Kırmızı Grup:
Isparta 32 Spor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-1
Karaman FK-Etimesgut Belediyespor: 2-1
Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor: 4-1
Belediye Derincespor-Fethiyespor: 4-1
Uşakspor-İnegölspor: 0-1
İskenderunspor-GMG Kastamonuspor: 0-3
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1
Düzce Cam Düzcespor-Somaspor: 0-2
Sarıyer-Menemen FK: 2-4Kaynak: AA