Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre müsabakalar tek maç eleme usulüne göre, ligi 3. ve 4. sırada bitiren takımların sahasında oynanacak.

Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 9 Mayıs Perşembe günü yapılacak play-off 1. tur maçlarının programı şu şekilde:

Beyaz Grup:

15.30 1461 Trabzon FK-Ankaraspor (Ortahisar Yavuz Selim)

20.00 Bucaspor 1928-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Yeni Buca)

Kırmızı Grup:

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İstenderunspor (Iğdır Şehir)

20.00 Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)