Haber: Damla Oya Erman

Elektrikli araç ve temiz enerji devi, CEO Elon Musk'ın liderliğinde gerçekleşen bir teslimat etkinliği sonrasında Cybertruck'ın üç farklı versiyonunun fiyatlarını duyurdu. Aracın arkadan çekişli, dört tekerlekten çekişli ve "Cyberbeast" versiyonları bulunmaktadır.

Tesla'nın resmi web sitesinde belirtilen tahmini fiyatlar sırasıyla 60.990, 79.990 ve 99.990 dolar.

Wedbush Securities kıdemli özkaynak araştırma analisti Daniel Ives, duyurulan Cybertruck fiyatının, Perşembe günü yayımlanan bir araştırma notuna göre, beklentilerle uyumlu olduğunu belirtti.

Ives, "Cybertruck'ın piyasaya sürülmesi, önümüzdeki yıllarda genişleyen Tesla büyüme hikayesi için önemli ve Musk'ın daha fazla tüketiciyi EV yoluna yönlendirebileceğini şüphelere kanıt olacaktır" dedi. "Cybertruck, Tesla için FY24'te finansal anlamda büyük bir etki yaratmıyor, ancak dünya genelinde birçok OEM rakibi hala nötrde kalmışken Tesla'nın inovasyon ve zihin payı liderliğini gösteriyor."

Araştırma analisti Ives'in tahminine göre, mevcut çeyrekte 2.000 ila 3.000 arasında Cybertruck üretilebilir ve Tesla, yılın ilk altı ayında bir çeyrekte ilk kez 10.000 adet üretebilir.

Cybertruck'ın fiyatıyla ilgili farklı bir görüş ise Deepwater Asset Management Yönetici Ortağı Gene Munster'dan geldi. Munster, sosyal medya platformu X'te paylaştığı bir videoda, Cybertruck'ın fiyatının beklediğinden yüzde 20 ila 25 oranında daha yüksek olduğunu söyledi. Ancak Munster, Tesla'nın bilinçli bir şekilde yüksek fiyatlandırma yaptığını ve üretim kapasitesi sınırlı olduğu için fiyatların ilerleyen zamanlarda düşebileceğini belirtti.

Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck'ın ilk teslimatları, şirketin aracı ilk kez tanıttığı tarihten yaklaşık dört yıl sonra gerçekleşti. Elon Musk, birkaç ay önce yaptığı açıklamada, "Cybertruck ile hacim üretimine ulaşmak ve ardından bir Cybertruck nakit akış pozisyonu oluşturmak konusunda büyük zorluklar olacağını" ifade etmişti.

Tesla, yılda 200.000 adet Cybertruck üretmeyi hedefliyor. Ancak şirketin toplam araç teslimat beklentileri yıl boyunca 1.8 milyon civarında kalıyor.

Cybertruck'ın ilk teslimatları sonrasında, Tesla'nın bu yeni modelle piyasadaki rekabet avantajını nasıl kullanacağı ve bu aracın şirketin büyüme hikayesine nasıl etki edeceği merak konusu.