Haber: Damla Oya Erman

Baron'a göre, Elon Musk'ın öncülük ettiği Tesla'nın hisse senedi 2030'a kadar %550 artış gösterebilirken, aynı dönemde SpaceX'in değerlemesi üç katına çıkabilir.

Baron, Baron Focused Growth Fund'un yöneticisi olarak, 31 Aralık 2023 itibariyle Tesla ve SpaceX'in fonun en büyük varlıkları olduğunu belirtti. 2023 yılında %28'lik bir artışla performans gösteren bu fon, S&P 500'ün %24'lük kazancını geride bıraktı.

Bloomberg'a verdiği röportajda Baron, Musk'ın şirketlerinin büyüme beklentisinin öncekilerden daha ılımlı olabileceğini ancak hala güçlü olduğunu vurguladı.

"Musk, şirketin düşündüğü gibi yılda %50 büyümeyebilir, ancak bu yıl zorlu bir ortamda bile hala yılda %15 ila %20 arasında hacim artışı sağlıyor ve her araç başına 7,000 dolar kar elde ediyor," şeklinde açıklamalarda bulunan Baron, büyüme beklentisinin devam ettiğini ifade etti.

Tesla'nın zorlu bir hafta geçirdiği bir dönemde yapılan bu açıklamalar, şirketin gelir ve kar beklentilerini karşılayamaması ve 2024'te üretimde yavaşlama uyarısı yapmasının ardından geldi. Bu olumsuz gelişmeler, şirketin hisselerinin Perşembe günü %12 oranında düşmesine neden oldu.

Diğer yandan Baron, SpaceX'in bu yıl %20 değer kazanmasını bekliyor. Uzun vadeli olarak, şirketin üç yıl içinde değerini iki katına çıkaracağını ve 2030'a kadar üç katına çıkaracağını öngörüyor. Bloomberg daha önce şirketin 175 milyar doların üzerinde bir değere sahip olduğunu bildirmişti.

Baron'un fonundaki Tesla tahsisi, toplam varlığını mevcut yaklaşık 1.3 milyar dolar seviyelerinden 2 milyar dolar seviyelerine çıkarma hedefi için kritik öneme sahip.

Baron'un bu kadar iyimser olmasının bir nedeni de dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk'ın şirketlerinde hala büyük bir hisseye sahip olması. Baron, yatırım yaparken bu tür mülkiyet seviyelerini aradığını belirtiyor ve "[Musk'ın] çıkarları bizimkilerle uyumlu. Şirketlerin seyrini değiştirmek için aptalca bir şey yapmayacak," diyor.