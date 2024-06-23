Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk dizilerinin tüm dünyada yaklaşık 500 milyon kişi tarafından izlendiğini bildirerek, "Dizi potansiyelinin ekonomiye daha çok katkı sağlaması için yöresel ürünlerimize, el sanatlarına ve gastronomi lezzetlerimize daha çok yer vererek ülkemizin tanıtımını yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla birlikte tüm dünyada Türk dizilerine talebin daha da arttığına dikkati çekti.

Türk dizilerinin tüm dünyada 150 ülkede, yaklaşık 500 milyon kişi tarafından izlendiğine işaret eden Palandöken, "Artık dünyanın her yerinde Türk kültürünü ve sanatçıları görebiliyoruz. Dizi potansiyelinin ekonomiye daha çok katkı sağlaması için yöresel ürünlerimize, el sanatlarına ve gastronomi lezzetlerimize daha çok yer vererek ülkemizin tanıtımını yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, ülkenin tarihi ve doğal güzelliklerinin de dizi ve filmler ile dünyaya tanıtılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dizilerimizde özellikle ülkemizin sanatkarları tarafından üretilen Türk halıları, bakır ve gümüş işlemeler, mücevherat, moda, hazır giyim ve mobilya sektöründen yerli markalarımızın tanıtımına daha çok ağırlık verilmeli. Dizi ve filmlerdeki kostümlerin yerli tasarım ve üretim olmasına özen gösterilerek tekstilimizin dünyaya tanıtılmasına olanak sağlanmalı. Ülkemize has kayısı, kuru üzüm, incir ve fındık gibi tarımsal ürünlere de dizi ve filmlerimizde mutlaka yer verilmeli. Dizi ve filmlerde tarihi ve turistik mekanlara yer verilmesi milyonlarca kişi tarafından seyredilecek bir tür reklam özelliği sunuyor."