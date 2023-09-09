Ankara

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu programın en önemli ayaklarından birinin temel gıda ürünlerindeki fiyatların, enflasyonun üzerinde artmasını engellemek olduğunu bildirdi.

Programın başarıya ulaşabilmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılmasıyla, "Perakende Yasası"nın güncellenmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Enflasyonun önüne geçecek şey, rekabet ortamının oluşmasıdır. Günümüz koşullarında eskisi gibi aynı mesleği 70 yıl devam ettirmek mümkün değil. Artık semtimizde bakkal, manav, kasap görmek mümkün olmuyor. Çünkü zincirler onların çalışma alanlarına girip kendi istedikleri fiyatı ve ambalajı dikte ederek satış yapıyor. Bir zincirde farklı fiyat, diğerinde farklı fiyat olmak üzere, zaman içerisinde bu, temel gıdada, zaman içerisinde ise zorunlu tüketim ürünlerinde oluyor. Fiyatlar yükselince piyasada rekabet edecek insan sayısı azalıyor. Bakanlıkların koordine ettiği denetlemelerde ancak gidilen noktalar denetlenebiliyor. On binlerce mağazası olanlar için böyle bir denetim mümkün değil. Bunun için yasal düzenleme yapılarak, 'Perakende Yasası' bir an önce güncellenmeli."

Rekabet ortamının oluşmasıyla fiyatların kendiliğinden düşeceğine dikkati çeken Palandöken, "İş yerleri açılmadan önce mesleki kuruluşların bu konudaki görüşü alınmalı. Bununla ilgili çalışmalarımızı Ticaret Bakanlığına sunduk. Enflasyonla mücadeleyi tek haneye indirme noktasında kuralların konulup uygulanması hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA