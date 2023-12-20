İki uzun metraj sinema filmi olan, yeni projeleri için gün sayan yönetmen Meryem Beyza Er, yakın zamanda başlayacak olan dini temalı dizi için şu açıklamalarda bulundu, "Dizisinin tanıtımındaki olumsuz yorumlardan sonra, insanları anlamakta zorluk çektim. Daha önce cesaret edilmemiş konuların işlenmesi, onları eleştirmek yerine bize birer fırsat olarak görünmelidir. Muhafazakar ailelerin hayatlarını doğru bir şekilde anlatmak, artık reyting kaygısı güdülen bir dizi konusu olarak görülmemeli. Bu durum aynı zamanda toplumun daha geniş bir kesimi için anlayış ve farkındalık yaratma potansiyeli taşımaktadır. Kaldı ki tesettür Farah Zeynep Abdullah'a da, Özgü Namal'a da çok yakışmış, çok güzel taşımışlar. Büyüklerimin faaliyete geçmediği bu potansiyeli, bu ülkede yaşayıp bu sorunlarla yüzleşmemiş her bireye göstermek bizim sorumluluğumuzdur. Bu başlangıçlar artık bu hayatı yaşayanların da faaliyete geçmesi gerektiğini apaçık göstermektedir. Ben bu hikayeleri biliyorum ve elbette bunları özgürce paylaşacağım bir platform bir bulacağım inanıyorum." dedi.