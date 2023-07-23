Bilecik

Osmaneli Belediyesince, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü'nün destekleriyle Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonucu geçen yıl coğrafi işaret tescili alan Osmaneli karpuzunda günün ilk ışıklarıyla tarlaya giden üreticiler, hasada başlıyor.

Toprak yapısı ve iklim şartlarından dolayı karpuz üretimine elverişli olan ilçeye karpuz hasadı için Şanlıurfa, Mardin, Adana ve Diyarbakır'dan tarım işçileri geliyor.

İlçede hasat edilen karpuzlar, tırlarla başta Marmara olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesine gönderiliyor.

Sakarya Vadisi'nde bilinçli tarım uygulamalarıyla kaliteli ürün elde eden üreticiler, bu sezon yaklaşık 20 bin dönümde ürettikleri karpuzda 200 bin ton rekolte bekliyor.

"Herkesin beğenisini alan özel bir ürün"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, kentin en önemli ürünlerinin başında karpuzun geldiğini belirterek, üreticinin bereketli bir sezon geçirdiğini söyledi.

Marmara Bölgesi'nin tescilli Osmaneli karpuzuna ilgi gösterdiğini ifade eden Şahin, "Fiyatlarımız da bu yıl gayet iyi ve üreticimizi memnun edici seviyede. Üreticimizin emeğinin karşılığını alması bizi mutlu ediyor. Özellikle Tarım ve Kredi Kooperatifi başta olmak üzere büyük marketlerin pazara girmiş olması karpuzun tüketiciye daha uygun bir şekilde ulaşmasını sağlıyor." diye konuştu.

Şahin, Marmara Bölgesi'nde tercih edilen Osmaneli karpuzunun tescillenmesiyle bundan sonra daha fazla satış hacmine ulaşacağına inandıklarını belirtti.

"Osmaneli karpuzu, coğrafi işaretle birlikte hem bölgemizde hem de Türkiye'de önde gelen, lezzetiyle de herkesin beğenisini alan özel bir ürün oldu." diyen Şahin, Sakarya Nehri'nin suladığı bereketli topraklarda bu güzel ürünün üretildiğini aktardı.

"Tadı ve kalitesinden dolayı vazgeçilmez oldu"

Medetli köyünde 200 dönüm arazide karpuz üretimi yapan Abdullah Bahar, karpuzda fide ekimini haziran ayının başında tamamladıklarını, kademeli olarak başladıkları hasadın ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bahar, Osmaneli karpuzunun Türkiye'nin birçok kentinde talep gördüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak birçok ilden esnafımız geliyor. Karpuzumuz tadı ve kalitesinden dolayı vazgeçilmez oldu. Özellikle Marmara Bölgesi kalitesini iyi biliyor. Esnafımız burayı 'küçük Adana' olarak tabir ediyor. Sakarya Nehri'nin buradan geçmesi bizim için büyük avantaj. Verimli topraklara sahibiz. Sezona güzel başladık. Şu ana kadar satışlardan memnunuz."

İlçede 30 yıldır karpuz üreticiliği yapan Handan Bahar ise büyük emekle ürettikleri karpuzda hasada başladıklarını belirterek, bu yıl elde ettikleri mahsul sayesinde yüzlerinin güldüğünü ifade etti.

AA