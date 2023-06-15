Tel Abyad

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor El Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK/YPG'li teröristlerin, Mabede’den 14 yaşındaki M.A.A'yı kaçırdığını söyledi.

El Ahmed, terör örgütünün, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermediğini belirtti.

Terör örgütü PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için kamplara götürüyor.

PKK/YPG'li teröristler, Halep’in Münbiç ilçesinden 27 Nisan'da da 13 yaşındaki M.N.İ'yi kaçırmıştı.

2021'de 221 çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü PKK/YPG'nin 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Raporda, aynı yıl, terör örgütü PKK/YPG'nin kolu olan "İç Asayiş Güçleri"nin 24 çocuk kullandığının, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.

PKK/YPG'nin, Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı "Afrin Kurtuluş Güçleri" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içinde 18 çocuğu öldürdüğü ifade edilmişti.

AA