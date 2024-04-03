Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2 Nisan'da izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, bölücü terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerine taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren Van'da 26, Yüksekova'da 29, Hakkari'de 9, Siirt'te 4 Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Güvenlik güçlerimiz, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor."