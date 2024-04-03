Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi

"2 Nisan'da izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, bölücü terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerine taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren Van'da 26, Yüksekova'da 29, Hakkari'de 9, Siirt'te 4 Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Güvenlik güçlerimiz, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor."

Kaynak: AA