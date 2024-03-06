Istanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen örgüt üyelerinin illegal yollardan Yunanistan'a geçtikleri tespit edildi.
Yunanistan'dan da eylem amacıyla Türkiye'ye gönderilecekleri belirlenen söz konusu terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize eden 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.Kaynak: AA