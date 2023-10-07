Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin düzenleneceği Ankara Spor Salonu'nun dışında kendisini bekleyen partililere hitap etti.

Partilileri "Ankara'ya hepiniz hoş geldiniz." diyerek selamlayan Erdoğan, "Aşkınız, sevdanız ve dayanışmanız için her birinize teşekkür ediyorum. Salonlara, stadyumlara sığmayan şu sevginiz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizin tamamına, 85 milyon vatandaşımın her birine selamlarımı iletiyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünün çok özel, Türkiye Yüzyılı için istisnai, AK Parti için, partinin temsilcisi olduğu dava için müstesna bir gün olduğunu belirterek, birazdan "Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri" diyerek, partilerinin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'ni gerçekleştireceklerini söyledi.

"Yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz"

Yeni bir döneme yepyeni bir heyecanla "Merhaba" diyeceklerini dile getiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı'nın siyasette öncüsü olacak kurmay kadroyu, inşallah, delegelerimizin oylarıyla belirleyeceğiz. Böylece geçmişten bugüne kadar partimize hizmet etmiş kardeşlerimizin yanı sıra yeni seslerle yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz. Kuruluşumuzdan bugüne kadar 3'ü olağanüstü olmak üzere toplam 10 büyük kongre yaptık. Bu kongrelerin tamamını da birileri gibi sandalyelerin havada uçuştuğu atmosferde değil, büyük bir coşkuyla kardeşlik ve uhuvvet ikliminde icra ettik. Bakın burada sandalyeler havada uçuşmuyor. Salonda böyle bir şey yok. Ne var? Muhabbet var. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl. Her bir kongremizden parti ve siyaset kurumu olarak güçlenerek çıktık. İnşallah bugün de aynısını yapacağız. 'Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı' bir kadro olarak bundan sonra geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz."

Kongrenin parti ve millet açısından hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Allah'tan kendilerini millete karşı mahcup etmemesi temennisinde bulundu.

Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs seçimlerini, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak büyük bir zaferle başardıklarına işaret ederek, böylece 22 yıllık tarihlerinde 17'nci seçim zaferine imza attıklarını bildirdi.

"İhanet edenler olmadı mı? Oldu"

Kendisini ve partisini hedef alan nice saldırıya, iftiraya, iktidara gelebilmek için terör örgütleriyle iş tutan nice bedhahlara rağmen milli iradeye gölge düşürmediklerini kaydeden Erdoğan, "Bu topluluk hamdolsun birbirinden kopmadı. İhanet edenler olmadı mı? Oldu. Onlar yoluna, biz de yolumuza... İnşallah onlar burada da dikiş tutturmayacaklar. Biz de burada milletimize hizmet yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Buradan bir kez daha her iki seçimde de destek ve dualarını bizden esirgemeyen aziz milletimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Erdoğan, kampanya dönemi boyunca gece-gündüz demeden koşturan, sandıklara sahip çıkarak milli iradenin özgür bir şekilde tecelli etmesine imkan sağlayan partilileri tebrik etti.

Yurt dışında yaşayan gurbetçilere de teşekkür eden Erdoğan, demokrasi şöleni içinde, yüzde 90'ları bulan rekor katılım oranlarıyla tüm dünyaya örnek olacak bir olgunlukla seçim sürecini geride bıraktıklarını söyledi.

"Türkiye Yüzyılı'nı gerçeğe dönüştürmek için çalışmayı sürdürüyoruz"

Seçimlerle birlikte Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin milletten bir kez daha onay aldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi yönetecek kadro, vizyon ve programın sadece partimizde ve ittifakımızda olduğu tekrar ortaya çıktı. '6'lı masa' dediler. '16'lı masa' dediler. '116'lı masa' dediler. Ne oldu? Bak şimdi o masadan parlamentoda kimse var mı? Düşünebiliyor musunuz başkanlarının parlamentoda olmadığı 6'lı masa... Elhamdülillah Cumhur İttifakı parlamentoda. Biz de seçimlerden hemen sonra hiç vakit kaybetmeden hükümetimizi kurduk, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için kaldığımız yerden tekrar çalışmaya başladık. Çeşitli zorluklarla karşılaşsak da Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Bizi yıldırmak isteyenlere aldırmıyoruz. Aba altından sopa gösterenlere prim vermiyoruz. Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğmiyoruz. Türkiye'nin çıkarları ve güvenliği neyi gerektiriyorsa ne pahasına olursa olsun, onu yapmaktan asla geri durmuyoruz. Menzile kilitlenmiş ok misali, Türkiye Yüzyılı'nı gerçeğe dönüştürmek için tüm samimiyetimizle enerjimizle birikimimizle çalışmayı sürdürüyoruz."

Erdoğan, AK Parti'nin çok büyük bir aile olduğunu belirterek bu ailenin, ailenin kutsiyetine inanan bir aile olduğunu ve kendilerinin aynı zamanda AK Parti'nin tevarüs ettiği davanın birer neferi olduğunu ifade etti.

"Yorulsak da zorlansak da hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek mecburiyetindeyiz"

Davalarının, ülkeye ve millete hizmet davası olduğunu bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu dava, evlatlarımıza güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakma davasıdır. Bu dava, tüm dünyada hakkı ve adaleti hakim kılma davasıdır. Şehitlerimizin emaneti olan bu davayı hakkıyla taşıyıp bizden sonrakilere en güzel şekilde teslim etmek görevimizdir. Her senesi Türkiye'ye hizmetle geçen 22 yıllık mazimizde şu gerçeği çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bizim her başarımız ülkemizin başarısıdır, milletimizin başarısıdır. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz ne kadar güçlü olursak Türkiye de geleceğine o derece güvenle bakacaktır. Hiçbirimizin yorulma, gevşeme, rehavete kapılma gibi bir lüksü asla bulunmuyor. Bizde yorulmak var mı? Rehavete kapılmak var mı? Allah sizlerden razı olsun. Yorulsak da zorlansak da ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek mecburiyetindeyiz."

Sorumluluklarının sadece kendilerine ve partilerine değil 85 milyonun tamamına olduğunun bilinciyle çalışmalarını yürütmeleri gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bunun için ulaşılmadık tek bir seçmen, kapısı çalınmadık tek bir hane, mesajlarını iletmedikleri tek bir genç, kalbine girmedikleri tek bir insanı bırakmadan koşacaklarını, koşturacaklarını ve ter dökeceklerini söyledi.

Erdoğan, her gün bir önceki günden daha fazla çalışarak 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere hazırlanacaklarını belirterek, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart'ta da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ipi yine kendilerinin göğüslemesini temenni etti.

Allah'tan muhabbetlerini, dayanışmalarını ve yol arkadaşlıklarını daim eylemesini dileyen Erdoğan, partililere 31 Mart seçimleri için kapı kapı dolaşmaya hazır olup olmadıklarını sordu.

Erdoğan daha sonra Ankara Spor Salonu'na geçti.

Notlar

Salona sığmayan binlerce partili sabahın erken saatlerinden itibaren Atatürk Spor Salonu önündeki alanda beklemeye başladı.

Salona giremeyenlerin Erdoğan'ın konuşmasını dinleyebilmesi için alandaki çeşitli yerlere dev ekranlar kuruldu.

Erdoğan, alana gelmeden önce çalınan AK parti seçim şarkılarına partililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona gelişinde AK Parti otobüsünün üstünden salon dışında bekleyen binlerce partiliyi selamladı. Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Erdoğan'ın konuşması sırasında alandakiler, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

Konuşma sırasında Erdoğan'ın "Durmak yok" diyerek seslendiği alandakiler, "Yola devam" şeklinde yanıt verdi.