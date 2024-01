Gündemden düşmeyen Ünlü Tenor Sedat Can Öztoprak yaptığı başarılı çalışmalarıyla ödül almaya hak kazandı ve ödülünü Esinyum ve Şenol İpek'in elinden aldı. "Yılın en iyi Opera Sanatçısı " ödülüne layık görülen Tenor Sedat Can Öztoprak Ödül alma heyecanını yaşadı. Gecede şıklığı ile dikkatleri bir anda üzerine çeken Tenor Sedat Can Öztoprak sahnede uzun bir ödül alma konuşması yaptı ve herkes ayakta alkışladı.

Ödül gecesinde Ünlülerin iletişim danışmanı Özgür Aras , Ünlü Radyocular Mine Ayman , Michael Kuyucu, Fatih Bulut , Ünlü Fenomen Ytl Osman, Yeşilçam'ın usta ismi Nil Ünal ,Tuğba Ünal , Mor Narpın, Şair Murat Selçuk Katıoğlu, Ünlü Yönetmen Buğra Karacam Ve Ceybesk , Hatiç Gibi ünlü isimler vardı. Şenol İpek ve Esinyum sunumuyla muhteşem geçen gecede Dj Gürkan Şaşmaz çaldığı şarkılar ile geceye renk kattı.