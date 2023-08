İstanbul

Kulübün Tarabya'daki tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya TTF Başkanı Cengiz Durmuş'un yanı sıra milli sporcular Melis Sezer, Cem İlkel, İlay Yörük, Altuğ Çelikbilek ve Ergi Kırkın katıldı.

Türkiye'nin bir tenis ülkesi olduğunu söyleyen Cengiz Durmuş, "Türkiye, çok yetenekli tenisçilere sahip. Gaziantep'te Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 400 sporcu ve aileleriyle, bine yakın katılımla etkinlik düzenleniyor. İstanbul'da 12 yaşta Global Tenis Kulübü'nde Türkiye Şampiyonası, Antalya'da 16, İzmir'de 14 yaş oynanıyor. Türkiye'nin her yerinde bu hafta ulusal turnuvalar devam ediyor. Federasyonumuzun amaçlarına ulaşması için, en iyi olabilmek için mücadele ediyoruz. En iyilerin mücadele ettiği turnuvada keyifli tenis haftası yaşayacağız. Dünyaca da iyi bilinen en fazla sporcunun oynadığı challenger turnuvalarından birini oynayacağız." diye konuştu.

Tenisin artık köylerde dahi oynandığını aktaran Durmuş, "Türkiye'de tenisin doğru yere geldiğini, her yerde oynandığını görüyoruz. Tekrar tekrar yenilenen başarı periyodu yaşıyoruz. Türkiye, tenis ülkesi oldu. Yurt dışına çıktığımızda Türkiye'nin ne kadar önemli işler yaptığını, dışarıda da takip edildiğini görüyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığının tesisleşme, tenisin tabana yayılması noktasında yaptıklarını, yerel yönetimlerle ne kadar büyük işler yaptığımızı görüyorsunuz. Her gün Anadolu'dan turnuva sesleri, tenise ilginin sesleri geliyor. Başarı asla federasyonun tek başına yapabileceği bir şey değildir. Kulüpler, sporcular ve aileleriyle oluşturacağımız pozitif etkiyle çocukların tenise ilgisini kazandırıyoruz. Bir sistem kurulması gerekiyordu, kuruldu. Bakanlık da her projede bize destek veriyor. Yerel yönetimlere de teşekkür ediyorum. Tenis artık köylerde oynanıyor." ifadelerini kullandı.

Ergi Kırkın, Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel'in olimpiyatlar için aday sporcular olduğunu belirten Durmuş, şunları kaydetti:

"Çağla bir ilki başardı, olimpiyatlara giden ilk sporcumuz oldu. Olimpiyat kapsamında mücadele eden 4'ü kız, 8 sporcumuz var. Ergi, Altuğ ve Cem, olimpiyatlar için aday sporcular. Sıralamada gidiyor durumda değiliz ama grand slam oynayan sporcular. Büyük turnuvalar oynamaya hak kazanan sporcular. Girdiğimiz her turnuvada çok iyi işler yapmaya, şampiyonluğa aday olarak gidiyoruz. Dünyanın en iyisi olabilmek için çalışıyoruz. Matematiksel olarak şansımız var."

Durmuş, turnuvada birincilere verilecek 400 bin liralık ödülle ilgili de konuşarak, "400 bin dolar versem içim rahat etmez. Sporcularımız, aileleri, antrenörleri çok büyük emekler sarf ederek buraya geliyor. Federasyonun bu emeğin yanında olabilmek, sporcuların alın terleri ve bir nebze yanlarında olmak için sponsorsuz sağlamış olduğu bir ödül. Bundan sonraki süreçte sponsorlarla birlikte sporcularımızın daha çok yanlarında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya katılan milli tenisçilerden İlay Yörük, "Böyle bir organizasyonda yer almak çok güzel. Bu hafta için heyecanlıyım. Uzun zamandır ulusal bir turnuva oynamıyorum. Uzun bir aradan sonra Türkiye'de turnuva oynamak çok güzel." diye konuştu.

İlk kez Türkiye Şampiyonası'nda yer alacağı için çok heyecanlı olduğunu kaydeden Ergi Kırkın ise tenisseverleri maçları izlemeye davet etti.

Ödül nedeniyle rekabetin yüksek olacağını aktaran Altuğ Çelikbilek, üst seviyede bir turnuva gerçekleştiğini kaydetti.

Melis Sezer başarılı bir sonuçla turnuvadan ayrılmak istediğini söylerken, Cem İlkel, "12 yaşımdan beri Türkiye Şampiyonası oynuyorum. Küçükken büyükleri izlemek benim için zevkti. Türkiye'nin en prestijli turnuvası. İlk defa bu kadar güçlü olduğunu görüyorum. Başkanımızla, oyuncularımızla Türk tenisini ileri seviyeye getirdiğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

