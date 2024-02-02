Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki ASB Tennis Arena'da başlayan organizasyonun ilk müsabakası milli sporcu Cem İlkel ile Kiranpal Pannu arasında oldu.

Müsabakayı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan Pannu, Yeni Zelanda'yı seride 1-0 öne geçirdi.

Günün ikinci maçında milli sporcu Yankı Erel ile Rubin Statham'la karşı karşıya geldi. Rakibini 6-7, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenen Yankı, eşleşmede Türkiye'nin skoru 1-1'e getirmesini sağladı.

Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki eşleşmede yarın Ergi Kırkın-Sarp Ağabigün ikilisi ile Marcus Daniell-Fin Reynolds çifti mücadele edecek. Bu maçın ardından teklerde Cem İlkel, Rubin Statham'la ve Yankı Erel ise Kiranpal Pannu'yla maça çıkacak.

Seriyi kazanan takım, Dünya Grubu 1'e yükselecek, kaybeden ekip de Dünya Grubu 2'de mücadele edecek.