Haber: Damla Oya Erman

Şirketin Başkanı Martin Lau, kazanç telefon konferansında yaptığı açıklamada, Nvidia'dan bileşen satın alarak generatif yapay zeka modelini geliştirmeye devam etmelerine olanak tanıdığını söyledi. Lau, şu anda Çin içinde yeni tedarikçiler arayarak H800 çipinin yerine geçecek çözümler aradıklarını belirtti.

Lau, "Yaptığımız temel şeylerden biri aslında [the] H800 için ilk sipariş veren bizdik ve bu, bize oldukça iyi bir envanter sağlamamıza olanak tanıdı" dedi. Nvidia'ya ait olan H800 çipi, ABD'nin geçen ay açıkladığı ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çin'e satışa kısıt getirilen ürünler arasında bulunuyor. Bu çip, veri merkezlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, elektronik bilgiyi depolamak için kullanılan fiziksel tesislerde kullanılmak üzere geliştirilen gelişmiş yapay zeka çiplerinden biridir.

ABD ve Çin arasındaki yarı iletkenlere erişim konusundaki anlaşmazlık, son bir yılda sürekli bir tırmanışa geçti. Geçen ay ABD'nin Çin'e satabileceği yarı iletken türlerini azaltma kararı, geçen yılın ekim ayında ulusal güvenlik gerekçeleriyle ilk kez tanıtılan bir dizi ihracat kontrolünü daha da sıkılaştırdı. Bu kararlar, ABD'nin Çin'in askeri ilerlemesinde kullanılma potansiyeli taşıyan donanımı önlemek ve mevcut düzenlemelerdeki boşlukları kapatmak için gerekli olduğunu düşünüyor.

Tencent'in bu çip stoklama pratiği, Çinli şirketler arasında yaygın hale gelmiş durumda. Bu ay içinde, Çin'in önde gelen teknoloji yatırımcılarından biri olan Kai-Fu Lee, yeni Pekin merkezli girişimi 01.AI'ın gelecekte ihtiyaç duyduğu çipleri stokladığını açıklamıştı. Çinli teknoloji devi Huawei'nin de ABD'nin ticaret kısıtlamalarıyla karşılaşmadan önce "iki yıllık bir çip stoku" oluşturduğu belirtiliyor.

Tencent'in yapay zeka botu Hunyuan, şirketin bu çipleri geliştirmesini etkilemese de, bileşenleri başka müşterilere yeniden satma yeteneğini etkileyebileceği için endişeli. Tencent'in Hunyuan botunu "gelişen ve yapay zeka yeteneklerimizi etkilemiyor" olsa da, şirket gelecekte bu çipleri daha etkili bir şekilde kullanma yollarını bulmak zorunda kalacaklarını ifade etti.