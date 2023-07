İSTANBUL- TOD, temmuz ayında Amerika’nın suç ve cinayet takıntısını eğlenceli bir dille açığa vuran yepyeni bir kara komedi olan “Based On a True Story” dizisi ile izleyicileri keyifle ekran başına çekecek. Temmuz ayında ayrıca hepsi birbirinden harika ve eğlenceli filmler arasında; efsanevi oyuncu Emma Thompson’ın başrolünde olduğu, 4 dalda BAFTA adayı ‘‘İyi Şanslar, Leo Grande (Good Luck to You, Leo Grande)’’, Hollywood süperstarları George Clooney ve Julia Roberts’ın başrollerini paylaştığı, romantik komedi “Cennete Bilet (Ticket To Paradise)”, "Everest" ve "2 Guns" filmlerinin yönetmeninden heyecan dolu aksiyon gerilim filmi ‘‘Canavar (Beast)”, Paul Gallico'nun romanından uyarlanan ve bu yıl 1 dalda Oscar’a aday gösterilen ‘‘Bayan Harris Paris’e Gidiyor (Mrs. Harris Goes to Paris)”, Türkiye yapımı bir animasyon filmi ‘‘Kırmızı Başlıklı Kız ve Bizim Kahramanlar’’, eğlence dolu yerli komedi ‘‘Vay Babam Vay!’’ yer alıyor.

Yepyeni bir kara komedi dizisi

Emmy ödüllü ünlü oyuncu ve yönetmen Jason Bateman’ın yapımcıları arasında olduğu, başrollerde Kaley Cuoco (Ava Bartlett), Chris Messina (Nathan Bartlett) ve Tom Bateman’ın (Matt Pierce) yer aldığı kara komedi dizisi “Based On A True Story” Amerika’nın suç ve cinayet takıntısını eğlenceli bir dille aktarıyor. “Based On A True Story”, 3 Temmuz’dan itibaren, her Pazartesi yeni bölümüyle TOD’da yayınlanacak.

Temmuz ayında sinema keyfi TOD’da!

2022 yapımı aksiyon gerilim filmi "Canavar (Beast)" temmuz ayının heyecan dolu filmlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. "Everest" ve "2 Guns" filmlerinin yönetmeni Baltasar Kormákur imzalı filmde bir baba ve kızları Savanna’da yırtıcı bir avcı ile mücadele ediyor. Gerilim dolu aksiyon, sinemalardan sonra ilk kez TOD’da yayında;

TV’de ilk kez ekrana gelecek ödüllü filmler arasında yer alan, Emma Thompson’ın başrolünde olduğu, 4 dalda BAFTA adayı ‘‘İyi Şanslar, Leo Grande (Good Luck to You, Leo Grande)’’ emekli bir öğretmenin komik çapkınlık hikayesini anlatıyor. Kadın yönetmen Sophie Hyde imzalı ‘‘İyi Şanslar, Leo Grande’’, yayında;

Hollywood’un pırıltılı dünyasının en sevilen yıldızlarından George Clooney ve Julia Roberts’ın başrollerini paylaştığı, romantik komedi “Cennete Bilet (Ticket To Paradise)”, boşanan bir çiftin kızlarının aynı hatayı yapmasını engellemek için onun peşinden gittikleri Bali’deki eğlenceli serüveni anlatıyor. “Cennete Bilet (Ticket To Paradise)”, 16 Temmuz Pazar;

Mira Sorvino ve Gabriel Byrne’ın başrollerini paylaştıkları ve Lamborghini’nin yaratıcısının arkasındaki ismin hikayesini anlatan “Lamborghini: Efsanenin Arkasındaki Adam (Lamborghini: The Man Behind the Legend)”, yayında;

Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapmasının yanı sıra BAFTA ödüllerinde ‘en iyi belgesel’ adaylığı da bulunan ve efsanevi glamour rock yıldızı David Bowie’nin değerli müzik mirasını ve hikayesini anlatan, Brett Morgen imzalı belgesel “Moonage Daydream”, 16 Temmuz Pazar;

Cannes Film festivalinden ödülle dönen, Lise Akoka ve Romane Gueret’in çektikleri ilk uzun metrajlı film olarak Cesar Ödülü de alan, yaz tatilinde bir sinema filminde oynama fırsatı yakalayan çocukların hikayesi “İşe Yaramazlar (The Worst Ones (Les Pires)”, 5 Temmuz Çarşamba;

2023 “En İyi Belgesel” Oscar adayı, Simon Lereng Wilmont imzalı dokunaklı bir belgesel olan “Dağılan Evin Çocukları (A House Made of Splinters)”, yayında;

New York’lu yazar Paul Gallico'nun romanından uyarlanan ‘‘Bayan Harris Paris’e Gidiyor (Mrs. Harris Goes to Paris)” filminde 1950'lerde Londralı bir temizlikçi, Christian Dior'un özel tasarım bir elbisesine âşık olur ve elbisenin peşine düşer. Eğlenceli filmin kostüm tasarımları, son Oscar ödüllerinde “En İyi Kostüm Tasarımı” kategorisinde aday olmuştu. ‘‘Bayan Harris Paris’e Gidiyor (Mrs. Harris Goes to Paris)”, 15 Temmuz Cumartesi;

Çocukları ve aileleri ekran başına çekecek Türkiye yapımı bir animasyon filmi olan ‘‘Kırmızı Başlıklı Kız ve Bizim Kahramanlar’’, Nasreddin Hoca ve Keloğlan’ı kırmızı başlıklı kızla ortak bir hikâyede buluşturuyor. Erhan Yiğit yönetmenliğindeki animasyon, 17 Temmuz Pazartesi;

Yönetmen koltuğunda Gökhan Arı'nın oturduğu yerli komedi filmi “Vay Babam Vay!”, İsmet'in cenazesi için toplanan eşi, çocukları, kardeşleri ve kasabadan diğer insanların bir türlü defnedilemeyen cenaze boyunca yaşadıkları komik maceraları anlatıyor. “Vay Babam Vay!”, TV’de ilk kez TOD ekranında yayında

HABER: MERVE ELÇİ