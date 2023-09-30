Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan "Yenilenebilir Enerji ve İstihdam 2023 Raporu"na göre, yenilenebilir enerji kapasitesi dünya genelinde geçen yıl 295 gigavat artışla 3 bin 372 gigavata yaklaştı.

Temiz enerji alanındaki istihdam ise geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8 artış gösterdi ve 13 milyon 700 bin kişiye ulaştı.

Geçen yıl yaşanan ve etkileri halen devam eden küresel enerji krizine rağmen, söz konusu artışta, ülkelerin sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşma planları, artan talep, rekabet, teknolojik gelişmeler ve üretim süreçlerindeki değişimler etkili oldu.

Rüzgar, güneş, biyokütle gibi temiz enerji teknolojileri temel alınarak hazırlanan rapora göre, istihdamda ilk sırada gelen güneş enerjisi sektöründe çalışanların sayısı geçen yıl itibarıyla 4 milyon 900 bin olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, hidroelektrikte 2 milyon 500 bin, biyokütle, biyogaz ile sıvı biyoyakıt sektöründe istihdam 5 milyon 580 bine ve rüzgar enerjisi sektöründe 1 milyon 400 bin kişiye ulaştı.

Isıtma ve soğutma sektöründe istihdam geçen yıl itibarıyla 710 bin, diğer yenilenebilir enerji alanlarındaki istihdam ise 640 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre, dünya genelinde temiz enerji sektöründe istihdam artışının devam edeceği ve 2030'da bu alanda çalışan sayısının 38 milyonu bulacağı öngörülüyor.

Diğer enerji dönüşümü teknolojilerinde ise istihdamın bu dönemde 74 milyon 200 bine ulaşması bekleniyor.

Bu artışta, ülkelerin iklim değişikliği ile mücadelede attığı adımlar ile temiz kaynaklı enerji kaynaklarını sisteme daha çok dahil etme hedefi, enerji verimliliği çalışmalarının hızlanması, elektrikli araç kullanımının artması, yenilenebilir enerji teknolojilerinin maliyetlerindeki düşüş, yenilenebilir enerjinin sisteme dahil olmasına yönelik küresel çalışmaların artışı gibi etkenlerin rol oynayacağı öngörülüyor.

AA