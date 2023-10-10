Yapıcıoğlu ve Karamollaoğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Karamollaoğlu, bugün Mecliste, Saadet Partisi Grubu olarak, Filistin'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir önerilerinin olacağını belirtti.

HÜDA PAR'ın da önerilerine destek vereceğini ifade ettiğini dile getiren Karamollaoğlu, "Bu konuyu topluma da mal edebilmek için bugüne kadar bir takım mitingler Türkiye'de tertip edildi. Hafta sonunda da nasip olursa İstanbul'da bir mitingimiz olacak. Aynı şekilde bugün HÜDA PAR da böyle bir talepte bulundu. Bu mitingleri birleştirerek topluma bir mesaj vermeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

"Mitingleri birleştirme konusunda mutabık kaldık"

Yapıcıoğlu da 7 Ekim'de başlayan yeni bir sürecin olduğunu, Filistin topraklarının işgal altında bulunduğunu vurguladı.

Filistinlilerin zor durumda olduğunu, 1917'de İngiliz işgaline uğradığı günden bu yana o topraklarda yaşayanların türlü katliamlar yaşadığını ifade eden Yapıcıoğlu, "son dört gündür işgalcilerin saldırılarının arttığını" söyledi.

Hiçbir sınır gözetmeden, kadın, çocuk, yaşlı demeden, insanların üzerine bomba yağdırıldığına dikkati çeken Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batı dünyası da bütün olarak bunca zulmüne rağmen siyonist işgalcilere tam desteklerini açıkça dile getiriyorlar. Biz de Filistinli kardeşlerimiz için, o mazlumlar için neler yapabileceğimizi istişare ve müzakere etmek için Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etmek istedik.

Saadet Partisi Grubu olarak genel görüşme talebi olacak. Hafta sonu bizim de bazı mitingler tertipleme düşüncemiz vardı. Kendileri de zaten müracaatlarını yapmışlar. Aynı gün, aynı şehirde iki farklı mitingdense bu mitingleri birleştirme konusunda mutabık kaldık. İnşallah pazar günü İstanbul Yenikapı'da birlikte miting tertip edeceğiz. Bu sadece bir partinin ya da iki partinin meselesi değil. Kudüs davası, Mescid-i Aksa davası, bütünüyle İslam ümmetini ilgilendiren bir davadır. Mescid-i Aksa hepimizin ilk kıblesidir. Oradaki zulüm gören insanlar da hepimizin kardeşleridir."

Filistin'e daha fazla fayda sağlayabilmek ve moral verebilmek için birlikte miting tertip edeceklerini aktaran Yapıcıoğlu, bundan sonra da Filistin için yapılacaklara, ellerinden gelen desteği ve katkıyı vermeye devam edeceklerini kaydetti.