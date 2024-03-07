İstanbul

Oyunculuğunun yanında yönetmenliğiyle de dikkat çeken Necip Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946'da Sinop'ta dünyaya geldi.

Türk sinemasının başyapıtlarından biri olarak kabul edilen "Susuz Yaz" filmiyle sinemaya adım atan sanatçı, 1983'e kadar çeşitli tiyatro oyunları ve sinema filmlerinde rol aldı.

Yazgan, Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda 1980'lerin başında Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Tomris Kiper gibi önemli isimlerle aynı sahneyi paylaştı.

Perihan Abla dizisinde 1986'da "Şoför Ahmet" rolüyle ekrana çıkan Yazgan, canlandırdığı bu karakterle büyük beğeni topladı.

"Memnun Kaygısız" ve "Kapıcı Cafer"

Usta oyuncu, 1989'dan 2002'ye kadar "Kaygısızlar" dizisinde "Memnun Kaygısız", Bizimkiler dizisinde de "Kapıcı Cafer" karakterleriyle hafızalara kazındı.

"Kapıcı Cafer" rolünün ilhamını Kemal Sunal'dan aldığını her fırsatta dile getiren Yazgan, bu rolüyle Sunal'ın da takdirini kazandı.

Ercan Yazgan, katıldığı bir televizyon programında, "Kapıcı Cafer" karakterine ilişkin şunları söylemişti:

"Kapıcı Cafer, İstanbul şartlarında yaşam mücadelesi veren birisi. Bu kapıcıların getirdiği bir hafif yumuşaklık var tabii. Fakat kapıcılar pek memnun değiller benden, 'Kapıcıyı çok ezdiriyorsunuz.' diyorlar. Beni kapıcılar sendikasına davet ettiler, fahri üyelik bile verdiler. Tabii kapıcıların zor şartlarda yaşadıkları gibi konuları konuştuk."

Bizimkiler dizisi 13 yıl ve 465 bölüm yayımlanarak Türk televizyon tarihinde kesintisiz yayımlanan en uzun dizilerden biri oldu.

Hayatı boyunca birçok sinema ve dizi projesinde yer alan Yazgan, Erdal Özyağcılar, Savaş Dinçel, Ayşe Kökçü, Mehmet Akan, Güzin Özipek, Dursun Ali Sarıoğlu, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Ali Uyandıran, Mehmet Akan, Cezmi Baskın, Salih Kalyon ve Zihni Göktay ile aynı yapımlarda rol aldı.

1999'da "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı

Uzun bir tedavi sürecinden sonra verem hastalığını yenen sanatçı, 1999 yapımı "Duruşma" filmindeki rolüyle 36. Antalya Film Festivali'nden "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüyle döndü.

Yazgan, 2015'te yayımlanan "Bana Masal Anlatma" filminde Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt, Erdal Tosun, Fatih Artman ve Devrim Yakut ile rol aldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 8 Mart 2018'de hayatını kaybeden Yazgan'ın cenazesi, Üsküdar'daki Şakirin Camisinde düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Yazgan'ın oynadığı film ve dizilerden bazıları şöyle:

"İffet", "Kardelen", "Hanımın Çiftliği", "Adanalı", "Ahh İstanbul", "Altın Kafes", "Hayat Bilgisi", "Aşk Meydan Savaşı", "Balalayka", "Duruşma", "Sevda Kondu", "Yazlıkçılar", "Bir Milyara Bir Çocuk", "Bizimkiler", "Kabadayı", "Şaka Maka", "Perihan Abla", "Üç İstanbul", "Arkadaşım", "Dokunmayın Şabanıma", "Ölüm Görevi", "Tatlı Kaçık", "İzin", "Hüdaverdi-Pırtık", "Susuz Yaz"