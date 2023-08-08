Ankara

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki 2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı'na ilişkin, "Bugünkü toplantıdan çıkan sonuç şudur ki hükümetimiz tekstil ve sanayi alanında markalaşmamız için önümüzdeki dönemde destek verecek." dedi.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya hükümeti temsilen katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Baran, toplantının ardından yaptığı açıklamada, çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti ve bunun devamının geleceğini söyledi.

Sektörün sorunlarını konuşarak, çözümle ilgili görüş alışverişi yapma imkanı yakaladıklarını dile getiren Baran, Kovid-19 salgınından bu yana dünya tedarik zincirinde, enerji fiyatlamalarında ve gıda konusunda yaşanan sıkıntılara dikkati çekti.

Baran, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından afet bölgesindeki inşaat ihtiyacının ve burada çalışacak insanlara ilişkin konuların da toplantıda masaya yatırıldığını aktardı.

Finansmana erişim konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in birkaç ay içerisinde yapılacak düzenlemelerle yol alınacağı, bu konuda biraz daha rahatlanacağını söylediğini anlatan Baran, "İnanıyorum ki birkaç ay içerisinde, bugün konuştuğumuz konuların bir kısmını artık konuşuyor olmayacağız." dedi.

Tekstil ve sanayide markalaşmaya destek

Toplantıda konuştukları en önemli konuların başında katma değerli ihracat ve markalı üretimin geldiğini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Toplantıda, markalaşmakla ilgili destekler verilmesini talep ettik ve bu önerimiz kabul edildi. Bizim üreticimizin artık yurt dışındaki markalara hizmet etmek yerine kendi markalarımızı oluşturarak kendimize hizmet etmek ve kendi karlılığımızı katma değerimizi artırmakla ilgili girişimlerde bulunacağız. Hükümetimizin üyeleri bu girişimlere destek ve teşvik vereceklerini söylediler. Mesela, tekstil alanında dünyadaki en kıymetli markalardan birinin üretimini Ankara'da yapıyoruz. Bir ürünü 18 avroya mal ediyor, 20 avroya satıyor ve 'Çok güzel para kazandık.' diyoruz. Halbuki o ürünü gönderdikten sonra 100 avroya geri alıyoruz. İşte marka budur. Markalaşmanın gücü budur. Biz de ürünlerimizi bu hale getirmekle ilgili bir gayretin içerisinde olacağız. Her alanda olduğu gibi tekstil ve sanayi alanında da markalaşmaya ihtiyacımız var. Bugünkü toplantıdan çıkan sonuç şudur ki hükümetimiz tekstil ve sanayi alanında markalaşmamız için önümüzdeki dönemde destek verecek. Bu markalaşmayla ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlayacağımıza yürekten inanıyorum."

"Asıl amaç piyasalara bir güven verilmesi"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de toplantının verimli geçtiğini söyledi.

Esnaf ve zanaatkarın ve tüm çalışanların hakları ile sorularının giderilmesiyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığını ifade eden Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüksek enflasyonun düşürülmesiyle ilgili alınacak tedbirler ve finansmana ulaşımdaki zorlukların giderilmesiyle ilgili sorunlar, yine aynı şekilde haksız rekabetle ilgili yapılacak düzenlemeler toplantının en önemli maddelerindendi. Burada asıl amaç piyasalara bir güven verilmesiydi. Kalıcı tedbirlerin alınması, gerekli yaptırımların yapılması, gerekirse belirli tüketim malları üzerinde fiyatların korunması şartıyla, tüketicinin korunmasında stokçuluğun önlenmesiyle ilgili taleplerimizi de anlattık."

AA