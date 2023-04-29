İstanbul

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Formula Student İngiltere, Class 2 kategorisinde Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü olarak yarışmayı tamamlayan Formula aracının sergilendiği TİM standında 4 İNOVATİM projesi yer alıyor.

KOZALAK, orman yangını riski değerlendirme ve erken yangın tespiti sağlıyor. KEMURSGEN ise endüstriyel sera tarımında zararlı böceklerin oluşturduğu etkilerin azaltılmasını hedefliyor. CREATINY de otonom insansız su üstü aracı, konum takibi, nesne tespiti, engellerden kaçınma ve eve dönüş gibi görevleri yerine getirebiliyor. SEM, alternatif bataryalara göre dörtte bir oranında düşük maliyetli, çevreci ve güvenli yeni nesil enerji depolama yapabiliyor.

Açıklamaya göre, TEKNOFEST İstanbul’da TİM-TEB Girişim Evlerimizden 19 farklı girişimci yer aldı. Bu girişimciler arasında öne çıkan projeler şu şekilde:

"UPTECHLABS, bitkilere özgü geliştirilen LED aydınlatma ünitesiyle hiçbir zirai ilaç kullanmadan yüzde 95 daha az su kullanarak minimum alanda maksimum verimle üretim yapan bitki üretim tesisleri kuruyor. APOLLO, Türkiye’nin ilk bulut tabanlı fatura kontrol, optimizasyon ve tahminleme platformu. Alt yapı ve donanım maliyeti olmadan kolay entegrasyonla, geçmiş tüketim verilerini kullanılarak hesaplanan işletme karakteristiğine en uygun, elektrik tarifesi avantajını sunuyor.

TEOSOFT CBS de coğrafi verinin anlamlandırılması konusunda çalışan, yeni teknolojiler ile uyumlu coğrafi tabanlı projeler üreten bir yazılım şirketi. ARTIWISE, yapay zeka ve doğal dil işleme üzerine faaliyet gösteren bir teknoloji firması. HEVİ AI, yapay zeka kullanarak radyolojik beyin görüntülerinde otomatik olarak inme tespiti yapan bir girişimi. QUAKECOM, deprem sonrası yıkılan binaların konumunu, enkaz altında kalan kişi sayısını ve kişisel bilgilerini afet koordinasyon merkezine anlık olarak ileten acil durum haberleşme sistemi."

"TEKNOFEST’i ilk günden beri destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TEKNOFEST’in Türkiye’de milli teknoloji geliştirilmesi konusunda rol üstlenen birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlendiğini vurgulayarak, kendilerinin de bu sürece tam destek verdiklerini belirtti.

Gültepe, ilki 2018'de gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin Türkiye’nin teknoloji yüzünü ortaya koyduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Türkiye’nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi sürecinde farkındalık oluşturmayı hedefleyen TEKNOFEST’i ilk günden beri destekliyoruz. Gençlerimize yeni ufuklar açmak için son derece önemli bir platform olarak görüyoruz. Bu yıl Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Teknofest’te TİM-TEB Girişim Evlerimizden 19 farklı girişimcimizi, İnovaTİM’in 4 projesini ve İnovaTİM Formula aracını stant alanımızda tanıtıyoruz. Standımız gençlerin büyük ilgisini çekiyor. Etkinlik sürecince 7 farklı atölye, 3 söyleşi, hackathon ve eğitim programları düzenliyoruz. Ankara, Gaziantep, Samsun, Trabzon, İzmir, Erzurum, Antalya, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Ankara, Edirne, Kırklareli illerinden İnovaTİM'li öğrencilerimiz başta olmak üzere yüzlerce gencimiz heyecanımıza ortak oluyor."

AA