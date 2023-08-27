ANKARA AA- Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılında TEKNOFEST'i 3 büyük şehirde yapmaya karar verdiklerini söyledi.

İstanbul'da bu yıl yapılan ilk TEKNOFEST'te festivalin kendi rekorunu kırdığını anımsatan Hıdır, 2,5 milyondan fazla ziyaretçiyi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ağırladıklarını, 41 alanda yarışmalar düzenlediklerini, 13 milyon liradan fazla ödül dağıttıklarını belirtti.

Gençlerin artık bir sonraki aşamaya geçerek girişimcilik hedefiyle yola devam ettiklerini dile getiren Hıdır, bu süreci desteklemek için İstanbul'dan sonra Ankara'da TEKNOFEST Girişim Yarışması düzenlediklerini ifade etti. Hıdır, "Bu yarışma, TEKNOFEST'teki yarışmalara başvuru yapmış gençlerin, şirketini kurmuş olabilir veya bir girişim fikri olabilir, başvurabilecekleri bir alandı. Burada ön kuluçka ve hızlandırma gibi iki farklı alanımız vardı. Ön kuluçkada bir şirket şartı yoktu ama hızlandırmada şirketini kurmuş olma şartı vardı. Bu kategoriye 250'den fazla şirket başvuru yaptı. Yani şirketini kurmuş, TEKNOFEST yarışmalarında yarışmış ve "Ben artık ileri seviye teknoloji geliştiriyorum" diyebilen gençlerdi bunlar. Girişim Yarışması'nı hem Ankara'da hem de İzmir'de düzenliyor olacağız." diye konuştu.

Yurt içinde ve dışında dalga dalga yayılıyor

Roket Yarışması gibi bir dizi yarışmanın en önemli çıktısının gençlerin kendilerine güvenlerini artırması olduğuna işaret eden Hıdır, şu değerlendirmede bulundu:

"Gençlerin ilk yıllarda hedefi Roketsan'da işe girmekken şimdi sorduğumuzda 'Ben Roketsan ile rekabet edecek firma kuracağım, ülkemizin Milli Uzay Programı'nda ben de şirketimle yer alacağım' diyorlar. Bu öz güveni görmek, 'biz de yapabiliriz'in inancının gençlerde olduğunu görmek bizler için gurur verici. İnşallah önümüzdeki dönemde TEKNOFEST'i farklı şehirlerimizde, kardeş ülkelerimizde düzenlemeye devam edeceğiz.

Mayıs 2022'de Azerbaycan'da düzenlemiştik. Orada da şu güzel çıktıyı gördük; önce TEKNOFEST yarışmalarına Azerbaycan'dan başvuran takım sayısı azdı. Azerbaycan'da TEKNOFEST düzenlediğimizde 1000 civarında takım başvurmuştu ama bu sene TEKNOFEST'e Azerbaycan'dan 4000'den fazla takım başvuru yaptı. Orada da bu ekosistem yavaş yavaş oluşmaya, gençlerde bu farkındalık oluşmaya başladı. Bizim de zaten hedefimiz bu."

Benzer tabloyu Gaziantep ve Samsun'da da gördüklerini belirten Hıdır, "Çok somut şekilde yaptığımız işlerin, çalışmaların, gençlerde karşılığını görüyoruz. Bu anlamda kaliteyi artırarak, geleceğin teknolojilerine gençleri şimdiden hazırlayacak yarışmalar düzenleyerek farklı kesimlere, farklı seviyelerden öğrenci ve gençlere ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Ankara'da yoğun katılım bekleniyor

TEKNOFEST Ankara'nın 30 Ağustos-3 Eylül'de gerçekleştirileceğini ve yoğun bir katılım beklediklerini söyleyen Hıdır, ziyaretçilere festivali hafta içi günlerde ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu. Hıdır, İzmir'de yapılacak festivalle, 2023 yılında 3 TEKNOFEST hedefini tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST'lerde nitelikli olarak gördükleri 200'den fazla girişim bulunduğuna dikkati çekerek bu girişimlerin yakaladığı başarılara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Model Uydu Yarışması'nda yetişmiş, orada birincilik elde eden bir ekibimizden kurulan 'Hello Space' isimli bir girişim var. Falcon 9 roketiyle ilk cep uydularını uzaya fırlattılar ve sağlıklı şekilde veri alabildiler. İkinci uydularını fırlatmayı planlıyorlar. Belirli değerleme üzerinden 14 milyondan fazla yatırım alan girişimlerimiz oldu. Farklı alanlarda, sadece savunma, uzay, havacılık alanlarında değil bu örnekler. Son yıllarda sivil alanlara da özellikle vurgu yapacak yarışmalar kurguluyoruz. Bu kapsamda sağlık teknolojileri alanında güzel çalışmalar yapan ekiplerimiz var. Farklı alanlarda başarı hikayelerine şahit oluyoruz. Elimizden geldiğince onları duyurmaya, destek olmaya çalışıyoruz.

Yarışma haricinde de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak T3 Girişim Merkezimiz ile birlikte TEKNOFEST Girişim Programı'nı oluşturduk. Bu programda da TEKNOFEST'te finalist olmuş arkadaşlarımızın, ekiplerimizin başvurularını aldık. Bu yıl iki dönem mezun verdik. Onlara 6,6 milyon lira hibe desteği verdik. Bunun yanında aslında kıymetli olan, onlara bir mentorlük desteği, ihtiyaç duyacakları 12 alanda eğitimler, sektörel işbirliği destekleri sunarak bu girişimlerin daha ileri seviyede büyümelerine destek olmaya gayret ediyoruz. Burada da 40 girişimimiz TEKNOFEST Girişim Programı'ndan mezun oldu. Bu girişimlerimizden de güzel başarılar elde edenler, çalışmalarına sımsıkı devam edenler var. Farklı programlarla o gençlerimizi desteklemeye gayret ediyoruz."