Konferans kapsamında Türk Devletleri Teşkilatının Uzay Ajansları Başkanları Toplantısı'nı da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kıraç, "Ortak Küp Uydu Projesi kapsamında faydalı yüklerle ilgili ciddi fikir alışverişleri yapıldı. İnşallah önümüzdeki dönemde burada bir ilerleme göreceğiz." dedi.

Kıraç, TUA teklifiyle geçen yıl ilkini düzenledikleri Gençlik Uzay Kampı'nı da oldukça önemli gördüklerine işaret ederek, buraya Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Macaristan'dan yaklaşık 100 gencin katıldığı bilgisini verdi. Bu yıl ikincisini gerçekleştirecekleri 10 günlük kampta uzayla ilgili derslerin olacağını vurgulayan Kıraç, şöyle devam etti:

"Buradaki asıl amaç ülkeler ve gençler arasındaki kardeşlik bağını güçlendirmek. Bu kardeşlik bağı ileride birçok projeye de önayak olacak. Çünkü gençlerin işbirliklerinin uzay alanındaki çalışmaları daha ileri noktaya götüreceğini düşünüyoruz. İnşallah bu kamplarımızı yaygınlaştıracak ve gençlerimizin özellikle yaz aylarında uzay çalışmaları ve teknolojileriyle ilgilenmelerini sağlayacağız."

Kıraç, uluslararası uzay çalışmalarının genelde işbirlikleriyle yürüdüğünü, TUA'nın Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF), Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olduğunu bildirdi.

Bunun yanında birçok ülkeyle de birebir anlaşmalar yapmaya gayret ettiklerini belirten Kıraç, şunları söyledi:

"Şu ana kadar 11 ülkeyle anlaşma yaptık. Ankara'da STC'de son olarak Senegal ve Bahreyn ile iyi niyet anlaşması imzaladık. Şu anda da yaklaşık 9 ülkeyle görüşmelerimiz devam ediyor. İşbirlikleri aslında çok geniş alana yayılıyor. Türkiye geçen yıl ilk milli gözlem uydusu İMECE'yi uzaya gönderdi, yaklaşık 1 ay sonra da ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı gönderecek. Uydu üretiminde çok ciddi tecrübesi olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla Senegal ülkemizle uydu üretiminde, savunma ve uzayı ilgilendiren alanlarda işbirliği yapmak istiyor. Hatta TEKNOFEST'i tüm Afrika adına Dakar'da yapmak istediklerini söylediler. TEKNOFEST yurt dışında da müthiş ilgi çekiyor."

Axiom-3 ekibi Türkiye'ye geliyor

TUA Başkanı Kıraç, "Astronot ve Bilim Misyonu" kapsamında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ardından Tuva Cihangir Atasever'in de uzaya giderek bilimsel misyonlar icra edeceğini dile getirdi.

3-5 Haziran'da Gezeravcı'nın görev arkadaşları olan Axiom-3 ekibini Türkiye'de ağırlayacakları bilgisini veren Kıraç, ekibin Türkiye'de birçok etkinliğe katılacağı bilgisini verdi.

Yusuf Kıraç, "Üniversitelerde söyleşiler olacak ve birçok şirketimizle de görüşecek. Bunu da çok önemsiyoruz. Çünkü burada çok ciddi bir bilgi birikimi var. Dolayısıyla bu bilgi birikiminin, deneyimin gençlere aktarılması bizim için çok önemli." dedi.

Milli Uzay Programı'nın hızlanmasıyla bu gibi faaliyetleri daha fazla yapmaları gerektiğine işaret eden Kıraç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonra Türkiye daha fazla bu uzay çalışmalarının içinde olacak. Uzay ekonomisinin her sene yüzde 9 büyüdüğünü görüyoruz. Ülke olarak burada yer alabilmemiz için sanayimize, firmalarımıza ve şirketlerimize çok iş düşüyor. Türkiye, Uluslararası Uzay Konferansı'na 2026'da ev sahipliği yapmaya hak kazandı. Bunda Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Mehmet Fatih Kacır'ın çok büyük emekleri var. 75 ülkeden uzay ajansı, şirket ve üniversite temsilcileri buraya katılacak. Çok büyük bir organizasyon. Bu, Türkiye'nin bugüne kadar düzenlediği en büyük bilimsel organizasyon olacak. Dolayısıyla hazırlıklarımızı oraya yapıyoruz. Bu Türkiye'nin görünürlüğünü artıran, daha da önemlisi Türkiye'deki bu alandaki çalışan şirketlerin, uluslararası şirketlerle işbirliklerini geliştirecekleri bir ortam olacak."