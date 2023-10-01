İZMİR AA- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğündeki organizasyon için hazırlıklar önceden yapıldı.

Çiğli Havaalanı'nda 27 Eylül'de başlayan festival, 5 gün boyunca çok sayıda bilim, kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Festivale 29 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Kurulan stantlarda yerli ve milli teknoloji gelişmelerini sağlayan kurum ve harcamaların sıra yanı özel sektöre ait birçok kurum ve üniversiteler, geliştirdikleri teknolojiler İzmirlilere tanıtım olanağı buldu.

Alanda sergilenen Gökbey Helikopteri, Bayraktar Akıncı, Kızılelma, TB3 gibi hava araçlarının önünde kullanıcının hatıra fotoğrafları çekildirdi.

Festival boyunca Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları envanterinde yer alan helikopter ve diğer hava araçlarıyla pilotlar gökyüzünde heyecan verici gösterilere imza atıldı.

Festivalde, dikey rüzgar tünelinden güneş gözlemine, uzayda çocuk parkı gibi pek çok aktivite yapıldı, bilim atölyeleri düzenlendi.

geleneksel ziyaretçiyi ağırlayan festival, özellikle hafta sonu yoğun ilgi gördü. Alana gelmek isteyenlerin uzun araç kuyrukları oluştu.

Yarışmalar

Festival kapsamında "Turizm Teknolojileri ve Oyun" "Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri", "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" ve "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri" konulu girişim yarışması düzenlendi. Dereceye giren projelere yaklaşık 10 milyon liralık destek veriliyor.

Ülke genelinde Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin düzenlenecekleri ile "Makeathon" ve "Fikir Maratonu" yarışmaları düzenlendi.

Festivalin devam eden töreni bugün, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in 100. yılında 3. festivali

Türkiye'de milli teknoloji operasyonları konusunda kritik rol oynayan birçok sunuculuğuyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek açıklıklı, uzay ve teknoloji festivali olan organizasyonun ilki 2018'de İstanbul'da düzenlendi.

Festival 2019 ve 2021'de yine İstanbul'da, 2020'de Gaziantep'te, 2022'de Samsun ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilmişti.

Bu yıl, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı boyunca üç büyük şehirde düzenlenmesi düzenlenen festivalin İstanbul etabı 27 Nisan-1 Mayıs'ta, Ankara etabı 30 Ağustos-3 Eylül'de yapılmıştı.