Hava sıcaklığının artması ile kırsal alanlarda çekirge yoğunluğu yaşanıyor.

Bölgede yapılan inceleme sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı üreticilere ücretsiz ilaç gönderdi. İlaç temini sonrası çiftçiler arazilerini ilaçlamaya başladı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş ilaçlama çalışmalarının yapıldığı alanlarda inceleme yaptı, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Hanoğlu Mahallesi Muhtarı Turgay Güngör ve çiftçilerle görüştü.

Diktaş, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, çiftçilerin bildirmesi üzerine yetkililerin çekirgelerle mücadele için harekete geçtiğini söyledi.

İlaçlama çalışmalarının başladığını ifade eden Diktaş, "Arılara zarar vermemesi için akşam saati bekleniyor. Esasında erken önlem almış olduk. Tarlalarımızda, ayçiçeklerimizde herhangi bir maddi zarar gözükmemekte. Çok ufak, etraflarında ufak ufak başlamış iken müdahale edildi." dedi.

AA