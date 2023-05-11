Tekirdağ

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Engelliler Haftası dolayısıyla Tekirdağ Olimpik Yüzme Havuzunda yüzme yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan 20 özel çocuk, kulaç atarak madalya kazanmaya çalıştı.

Çocuklar havuzda birbiriyle yarışırken aileleri de heyecanla onları takip etti.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, yüzmenin özel çocukların gelişimine önemli katkısı olduğunu söyledi.

Özel çocukların her zaman hayatın içinde olması gerektiğini ifade eden Bulut, "Elimizden geldiğince özel çocukların havuzda keyifli vakit geçirerek sosyalleşmesini istiyoruz. Kurslarımıza katılan çocuklar için böyle anlamlı bir etkinlik düzenledik. Hem çocuklar eğleniyor hem de aileler mutlu oluyor. Çocukların sevincini, onların kendilerine güvendiği görmek bizleri de çok mutlu ediyor." dedi.

Sebile Özkaya da oğlunun yüzmeyle tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini, bu tür etkinliklerin özel çocuklara moral olduğunu ve özgüven kazandırdığını ifade etti.

Kardeşiyle etkinliğe katılan Mavi Martı Spor Eğitim ve Sosyalleşme Kulübü Başkan Yardımcısı Emre Mercan da yüzme yarışlarının özel çocukların kendilerini kanıtlamaları için fırsat olduğunu, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiğini aktardı.

Yarışmanın sonunda dereceye giren çocuklara madalya verildi.

AA