Kapaklı ilçesinde Trakya Kalkınma Ajansı ve Kapaklı Belediyesi işbirliğinde "Kapaklı Mantar Üreten ve İşleyen Eller" projesi kapsamında 3 yıl önce Karlı Mahallesi'ndeki 8 eski askeri cephanelik binası, mantar üretim tesisine dönüştürüldü.

Ayçiçeği kabuğu ve buğday samanı kompostu ile üretilen istiridye mantarının hasadına başlandı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, 3 yıllık emeğin sonunda ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dört farklı kompost ile mantarların üretimini ve hasadını gerçekleştirdiklerini ifade eden Çetin, hasat edilen ilk ürünlerin verimli olduğunu belirtti.

Trakya'nın, tarım alanında her geçen gün daha da gelişmesi için projeler ürettiklerini anlatan Çetin, "3 yıl önce başladığımız projenin ürünlerini topluyoruz, inşallah burada hasadını yaptığımız mantarları, Kapaklı'nın önemli bir markası haline getireceğiz. Bölgemizde ayçiçeği kabuğunu ve samanı burada değerlendirerek, tarımsal bütünlüğü ve verimliliği arttırmayı hedefledik. Çok şükür son derece güzel bir ürün elde ettik. Burada şu an istiridye mantarı üretiyoruz. İlerleyen zamanda bu bölgede farklı mantar çeşitleri üreterek, hem kozmetik sanayisine hem de tıp sektörüne hizmet edecek mantarları üretmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Çetin, istiridye mantarlarını, üretildiği bölgeye ithafen "Karlıköy mantarı" adıyla piyasaya süreceklerini kaydetti.

İstiridye mantarı üretim danışmanı Ziraat Mühendisi Dr. Ertuğrul İlbay da ayçiçeği kabuğu ve buğday samanı kompostu ile istiridye mantarı ürettiklerini aktardı.

Mantar üretimlerinde hiçbir kimyasal ürün kullanmadıklarını dile getiren İlbay, her bir eski cephanelik binasında, yaklaşık 6 ila 8 ton mantar üretimi gerçekleştirdiklerini anlattı.

AA