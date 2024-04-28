Sarı-lacivertli ekip, İtalya'da düzenlenen organizasyonun finalinde Bidaideak Bilbao ile karşı karşıya geldi.

İlk periyodu 21-20 önde tamamlayan Bidaideak Bilbao, soyunma odasına da 42-37 üstün gitti.

İspanya ekibi, üçüncü çeyreği de 58-53 önde bitirdi. Dördüncü periyotta toparlanan Fenerbahçe Göksel Çelik, etkili oyunuyla karşılaşmadan 78-75 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3 ve 2'nin ardından 1'de de şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek hakkında açıklama Fenerbahçe'den İsmail Yüksek hakkında açıklama

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'te mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor ise finalde İspanya ekibi Murcia'ya 91-70 mağlup olarak ikincilikle yetindi.