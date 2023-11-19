HABER: FUNDA AKOSMAN

“Cehennemin kapıları” onlar için açıldı. Ordular kurup zihinleri dahi işgal edip insanı etkisiz bıraktıkları tüm hücreler uyanıyor. Neyin içinde olduğunu anlayan herkes düşmana karşı bir silahtır. “Kanlı Düş” sona ve başa yaklaşıyor.

Büyük Ortadoğu, Sevr’in uygulaması ise; Sevr, Türkiye’nin parçalanması ve Büyük İsrail ise; ve deprem, Yeni Dünya sapkınlığı için yapılmış ise, süreç çoktan başladı. Ne dönüyor ise, bir plan dahilinde.

Tek Dünya Devleti yolu, Büyük Ortadoğu Projesi, Yeni Roma sapkınlığı ve Büyük İsrail niyeti Kanlı bir düştür…

İklim tiyatrosu ve kıtlık, insanlığı aşılamak, Müslüman Türk’e Roma demek ve ülkeleri kana bulayan bu çeteye hak demek Kanlı bir Düştür…

İklim yalanıyla aç bırakmak, Ayasofya’da oyun oynamak Müslüman Anadolu’yu Paganlaştırmak ve Şeytana yoldaşlık yapmak kanlı bir düştür. Sokulduğumuz bu yol, anlamayan her insan için kanlı bir düştür. Bu yüzden herkes;

“Yarın için önden ne gönderdiğine baksın”

“ya uyanırsın ya gerçek olur.”