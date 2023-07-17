İSTANBUL- Türk Ekonomi Bankası (TEB), şubat ayında meydana gelen depremin ardından yaraların sarılması için sağladığı desteği, bölgenin kalkınmasına yönelik yeni çalışmalarla sürdürüyor. Bu kapsamda TEB, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile Institut français Türkiye’nin girişimiyle başlatılan ve depremden etkilenen 11 ildeki müzik öğrencilerini ve eğitmenleri desteklemeyi amaçlayan “Umut Notaları” projesinin destekçileri arasında yer aldı.

Projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici şunları söyledi: “TEB olarak, bankacılık faaliyetlerimizle ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunurken, ‘iyi ve örnek banka’ olma anlayışımızla topluma değer katan, pozitif etki yaratan çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Şubat ayında meydana gelen ve çok sayıda ilimizi etkileyen deprem felaketi hepimizi derinden üzdü. Afetin ilk gününden itibaren tüm birimlerimizle seferber olarak depremden etkilenen illerimizde acil ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sağladığımız ayni ve nakdi desteklerimizi, bölgenin orta ve uzun vadeli kalkınması için başlattığımız ya da katkıda bulunduğumuz pek çok projeyle sürdürüyoruz.”

Leblebici: “Desteğimiz sosyal ve kültürel projelerle de sürüyor”

Leblebici, depremin ardından yaraların sarılması için ekonomik desteğin önemli olduğunu fakat bununla birlikte bölgenin iyileşmesi, gelişmesi ve kalıcı olarak kalkınması için sosyal, kültürel, sanatsal alanda yapılacak çalışmaların da büyük önem taşıdığını ifade etti. Leblebici şöyle devam etti: “Banka olarak depremden etkilenen illerimizde yaraların sarılmasına ve kalkınmanın sağlanmasına yönelik sosyal projelerde sorumluluk almayı, dayanışmanın bir parçası olmayı çok önemsiyoruz. Çünkü kültür ve sanatın sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel bileşenleri arasında yer aldığına inanıyoruz. TEB olarak bugüne kadar sponsor olduğumuz sergiler ve konserler, yayınladığımız kitaplar, düzenlediğimiz söyleşi ve etkinliklerle çok sayıda proje hayata geçirdik. Bu sayede, sanatsal, kültürel ve sosyal projelerin toplumun farklı kesimleri üzerinde olumlu anlamda dönüştürücü etkisine de yakından tanık olduk. Bu doğrultuda TEB olarak, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile Institut français Türkiye’nin girişimiyle başlatılan ve depremden etkilenen 11 ildeki müzik öğrencilerine ve eğitmenlere destek vermeyi amaçlayan ‘Umut Notaları’ projesinin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Üç yıl sürecek proje kapsamında, yılın ilk etkinliği olan Fransız Metz-Grand Est Ulusal Orkestrası konseri 6 Temmuz’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirildi. Konserin tüm gelirleri depremde enstrümanını kaybetmiş müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine enstrüman temini için İKSV Enstrüman Destek Fonu’na aktarılacak.”

HABER: EMİR YÜCEL