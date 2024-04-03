İstanbul

Levent Wyndham Grand Hotel'de düzenlenen basın toplantısına Buse Naz Çakıroğlu, Hakan Reçber, Öznur Cüre Girdi, Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır katıldı.

Buse Naz Çakıroğlu, yaklaşık 15 yıldır boksun içinde olduğunu belirterek, "Bu yol güzel olduğu kadar da zor. Aynı istek ve aynı mücadeleyle devam etmek zor olabiliyor. Dünyanın en iyilerinin olduğu bir takıma dahil oluyorum. Aynı istek ve kararlılıkla devam etmem için verilecek destek çok önemli. Team Visa'nın önemi benim için çok farklı. Hazırlıklarıma büyük bir motivasyonla devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlara çok az kaldığını belirten Buse Naz, "Önümde Avrupa Şampiyonası da var. Paris öncesi kendimi orada bir görmek istiyorum. Bugün de Team Visa ekibine dahil oluyoruz. Bize itici güç olacak ekibe ihtiyacımız oluyor. Birlikte çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Reçber: Bu değerli ailenin parçası olduğum için mutluyum

Hakan Reçber ise tekvandoda çeşitli başarılara imza attığını hatırlatarak, "Her sabah erkenden kalkıyorsunuz ve yaşıtlarınız yaptığı şeyleri yapamıyorsunuz. Bu bizim için zor ama bayrağı da göndere çektiğinizde 'İyi ki yapmışım.' diyorsunuz. Bu değerli ailenin parçası olduğum için mutluyum. Dünya çapında bir şirketin beni Paris yolunda desteklemesi gurur verici. Tüm dünyadan başarılı sporcularla birlikte Team Visa takımının bir parçası olduğum için mutluyum." diye konuştu.

Kampların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Hakan Reçber, "Önceki olimpiyattan daha iyisini yapmak istiyorum. Bronz madalyadan daha iyisini kazanmak istiyorum. Team Visa ile beraber yeni bir süreç başladı. Güzel bir destek benim için. İnşallah altın madalya ile bu desteği taçlandıracağım." şeklinde görüş belirtti.

Öznur: Olimpiyat Oyunları, sporun zirvesi ve her sporcunun hayali

Öznur Cüre, sporcularının tek düşünmesi gerek şeyin antrenman olduğunu vurgulayarak, "Olimpiyat Oyunları, sporun zirvesi ve her sporcunun hayali. Bizler hedefimize emin adımlarla yürürken, Visa gibi dünya çapında markaların spora ve sporcuya desteği de bizim için çok kıymetli. Olimpiyatlardan altın madalyayla dönmek en büyük amacım. Visa'nın da desteğini arkama alarak azimle madalya hedefim doğrultusunda antrenmanlarımı sürdürüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Team Visa'nın desteğinin çok önemli olduğunu belirten Öznur Cüre, "Sporcuların sadece kendini düşünebilmesi için böyle bir aileye ihtiyacı var. Team Visa da bizi ailesine kattı. Paris 2024 için hazırlıklarımız devam ediyor. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. Bizim için orası Paris öncesi deneme gibi geçecek. Umarım hepimiz için en iyisi olur." şeklinde görüş belirtti.

100 sporcuya destek verilecek

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin ise şirket olarak 40 yıldır Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na destek verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Tüm dünyaya ilham veren bu spor organizasyonunu ülkemizle buluşturduğumuz için mutluyuz. Paris 2024 Oyunları'nda yarışacak Buse Naz Çakıroğlu, Hakan Reçber ve Öznur Cüre Girdi'ye 'Team Visa'ya hoş geldiniz' diyorum. Sporcularımız, olimpiyatların 'Daha ileri, daha yükseğe, daha güçlü, birlikte' sloganının güçlü birer temsilcisi. Her birine şimdiden Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."

Samile Mümin, 2000 yılından beri 600'den fazla sporcuya destek olduklarını belirterek, "Bu sene de yaklaşık 100 sporcuya destek vermeye devam edeceğiz. Bunlardan 3'ü ülkemizdeki sporculardan Buse Naz Çakıroğlu, Hakan Reçber ve Öznur Cüre Girdi. Onları izlemek için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu.

Samile Mümin, Visa olarak kapsayıcılık ve eşitliğe önem verdiklerini vurgulayarak, "Olimpiyat Değerleri Eğitimi Projesi ilenTürkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara potansiyelleri konusunda ilham vermeyi amaçlıyoruz. Ayrıca Team Visa kapsamında olimpiyat yolunda destek vereceğimiz 3 başarılı olimpik ve paralimpik sporcumuz da projemizin bir parçası olacak." dedi.

UNDP Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, herkesin spora katılabileceğini vurgulayarak, "Projedeki eşitlik, kapsayıcılık ve başkalarına saygı ilkeleri bizi heyecanlandırdı. Olimpik ve paralimpik değerlere bağlılıkları için uzun süreli ortaklarımız Visa ve Habitat'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, çocukların ve gençlerin sosyal hayata katılmasını önemsediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Spor değerlerini ve kültürünü, olimpik ve paralimpik değerlerle buluşturacağımız bu proje için son derece heyecanlıyız. Projeyle çocukların ve gençlerin öz güveninin ve cesaretinin desteklenmesini, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık ile ilgili farkındalıklarının artmasını, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesini, sporun beraberinde getirdiği dostluk, uyum, barış ve fair play kültürünün yaygınlaşmasını hedefliyoruz."

Olimpiyat Değerleri Eğitimi Projesi hayata geçiriliyor

Visa, ayrıca toplantıda "Olimpiyat Değerleri Eğitimi" başlığı altında özel bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçireceklerini duyurdu.

Projede dezavantajlı konumda olan gençleri, olimpik değerler ve spor yoluyla motive etmeyi amaçlanacağı açıklandı. UNDP ve Habitat iş birliğiyle yürütülecek olan projede çocuklar için spor faaliyetleri ve eğitimler yapılacağı vurgulandı.

Bu arada Buse Naz Çakıroğlu, Hakan Reçber ve Öznur Cüre Girdi de basın toplantısı sonrası eğitimlerden birine katılarak, çocukların sorularını yanıtladılar.